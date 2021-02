Pocisková sa vracia na výslnie, kvôli deťom si vydupala extra podmienky: Prečo sa hrnie do práce?

Vracia sa na výslnie! Herečka Nela Pocisková (30) patrila ešte pred pár rokmi medzi špičkové tváre šoubiznisu.

Seriál Búrlivé víno ju vyšvihol na televízny Olymp a domovská Markíza si ju držala zubami-nechtami. Kráske však osud nadelil dve rozkošné deti a tak išla práca bokom. Jej poklady však rastú ako z vody, a preto Nela začala opäť myslieť i na prácu. V momente, keď jej konkurenčná Jojka ponúkla veľkú úlohu v pripravovanom seriáli Nemocnica, dlho neváhala. Háčik však bol v tom, že Nela mala jasne stanovené podmienky, od ktorých rozhodne neupustila!

Pocisková sa síce objavila v roku 2019 v šou Tvoja tvár znie povedome, no o stálej práci nemohlo byť ani reči. Jej prioritou bola rodina, synček Hektor a dcérka Lianka. Zlom prišiel po piatich rokoch, keď si tľapla s Jojkou na nakrúcanie seriálu Nemocnica.

Nela si v ňom zahrá jednu z hlavných postáv. „Deti sú vo veku, keď cítim, že potrebujú aj iné podnety ako neustále len moju pozornosť. Potrebujú sa socializovať a ďalej napredovať, takže som dospela do fázy, že aj ja mám viac času a priestoru na to, aby som sa začala pomaly vracať naspäť. Najmä, ak mám deti zaobstarané a som v pokoji, že sa majú dobre a nič im nechýba,“ priznala pre Nový Čas Pocisková, ktorá to s prácou ale nechce preháňať.

„Nemyslím si, že som v nejakom kolotoči. Robím jeden projekt a to tento, práve preto, aby som si to vedela zariadiť tak, že mám čas byť aj s rodinou, pretože tá bude už vždy na prvom mieste,“ hovorí Nela. Svoj návrat riešila aj s polovičkou Filipom Tůmom. „Samozrejme, najprv sme museli doma prebrať, či sa to bude dať, ale keďže máme okrem rodiny aj výpomoc k deťom, dalo sa to, Filip ma vždy podporoval.“

V pracovnom tempe

Samotné nakrúcanie seriálu už prebieha, a tak si Nela musela po rokoch zvykať na nový režim. Isté však je, že na pľaci nie je od rána do večera. „Samozrejme, že teraz je to veľmi zložité najmä kvôli covid situácii, výroby sa menia, rušia. Je to veľmi náročné a ja obdivujem produkciu, že to napriek tomu dokážu. Ja naozaj nemám nakrúcanie každý deň, mám to nastavené presne tak, ako sme sa na začiatku dohodli. Keď nastane situácia, že kvôli karanténe vypadneme, potom sa to zase nabalí, ale snažíme sa nájsť cestu,“ hovorí Nela.

V akých veciach si v televízii dupla však konkretizovať nechcela. „Určite bola pre mňa priorita nastaviť si podmienky, mám dve malé deti,“ priznala.

Starostlivá manželka

Herečka si televízne prostredie pochvaľuje a teší sa z návratu. Zohral úlohu aj fakt, že živiteľom rodiny bol donedávna Filip a herečka chcela prispieť do rodinného rozpočtu?

„Myslím, že sa to vo mne tak trochu prelínalo. Vždy som sa o seba vedela postarať sama a čo-to som mala i zarobené, takže financie ma, chvalabohu, netlačili. A najmä, Filip sa o nás vie naozaj postarať, čo je veľký dar, že žena môže ostať s bábom, keď potrebuje. Skôr ten pocit, že musím niečo začať robiť, pretože som sa cítila bezvýznamná,“ dodala s úsmevom Nela.