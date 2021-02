Štyri zamilované páry prežívajú Valentína prakticky každý deň: Aký je náš recept na šťastnú lásku

Prežili spolu väčšinu života a nebanujú ani deň.

Dlhoročné manželské páry prezradili recept na spokojné spolužitie a potvrdili, že láska kvitne v každom veku. Základom je podľa nich vzájomný rešpekt, úcta, porozumenie a dôvera. Potom to doma vyzerá tak, že Valentín nie je len 14. februára, ale prakticky každý deň. Mladé zamilované dvojice ako Lívia (19) a Adam (19) si z nich môžu brať príklad a inšpirovať sa osvedčenými radami.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Spájajú nás spoločné záujmy

Lívia (19) a Adam (19) zo Svidníka (Sú spolu 3 roky)

Mladí ľudia, ktorí zo seba nevedia spustiť oči, sa zoznámili v škole a rovnako prišli do nemocnice vo Svidníku, aby počas pandémie darovali životodarnú tekutinu. Pritom neváhali a prezradili, ako sa ich vzťah vyvíja, ale aj to, čo si na sebe vážia. „Chvíľu to trvalo, kým sa rozhýbal. Ale už sme spolu tri roky. Sme šťastní a to je najhlavnejšie,“ smiala sa Lívia, ktorá svojho partnera očarila inteligenciou.

„Počas našich rozhovorov som zistil, že Lívia je veľmi múdra aj sčítaná. Máme rovnaký okruh záujmov, to nás veľmi zblížilo,“ prezradil Adam. Obaja majú navyše rovnaké ciele. „Chceme študovať všeobecnú medicínu. V budúcnosti sa vyprofilujeme, ale obaja sme si istí, že sa chceme uplatniť v zdravotníctve. To pre nás bude vklad do profesijnej aj partnerskej budúcnosti. Aj preto sme prišli darovať krv,“ zhodli sa mladí ľudia, ktorí zatiaľ ešte neboli na spoločnej dovolenke, ale po pandémii sa chcú vybrať za teplom.

„Navštevujeme ‚posilku‘, chodíme na prechádzky, výlety, boli sme v divadle. Obaja veľmi radi čítame,“ pripomenul Adam. Je zaujímavé, že hoci sa počas koronakrízy stretávali menej ako pred ňou, ich vzťah to posilnilo. „Obmedzili sme priame kontakty, aby sme neohrozili naše rodiny. Ale o to intenzívnejšie sme si uvedomili, ako veľmi si navzájom chýbame. Teraz už znova začala škola, takže sa uvidíme častejšie,“ potešili sa gymnazisti, ktorí myslia aj na vzájomnú budúcnosť, i keď konkrétne plány si ešte nerobia. „Svadbu alebo zásnuby zatiaľ nechystáme. Ale keby sme tvrdili, že nám to zatiaľ nenapadlo, nebola by to pravda,“ uzavreli.

Nikdy nejdeme spať pohádaní

Mária (69) s Viliamom (74) z Hlohovca (Sú spolu 51 roky) Otvoriť galériu Manželia sa zhodli, že bez vzájomnej tolerancie by to nezvládli. Zdroj: nov

Mária s Viliamom z Hlohovca tento rok oslávia 51. výročie sobáša. Zoznámili sa ešte v roku 1970, keď sa vo Vysokých Tatrách konali majstrovstvá sveta v lyžovaní. „Manžel bol v tých časoch perfektný hudobník a ja som na jeho koncerty rada chodievala. Keď sme sa na seba pozreli, hneď sme vedeli, že patríme k sebe. Od začiatku bola medzi nami iskra,“ odhalili manželia spomienku na osudovú príťažlivosť.

„Chodili sme spolu na prechádzky a mali sme si čo povedať. Vydržalo nám to dodnes. Vážim si, že vždy vie, čo povedať,“ ocenil Viliam charakter manželky. Medové týždne však vystriedala tvrdá realita.

„Narodili sa nám tri deti a nebolo to jednoduché. Museli sme sa obracať.“ Stále veselý párik sa však jednohlasne zhodol, že bez veľkej tolerancie a lásky by to nešlo. „Viete, aj mňa vytáčajú pohodené veci či ponožky. Aj ja mám občas na svojho manžela zlé slovo. Najdôležitejšie je, aby sme si vždy všetko rozumne vysvetlili. Je dôležité spolu hovoriť. Nikdy nejdeme spať rozvadení,“ uzavrela Mária.

Doma musí niekto veliť

Anna (76) s Jánom (78) z Podkoziniec (okr. Nové Mesto n. Váhom) (Sú spolu 56 rokov)

Anna sa s manželom Jánom zoznámila na zábave pred 56 rokmi. „Na jednu z nich prišla spolu s kamarátkami aj moja Anička. Od prvej chvíle sa mi veľmi páčila. Pozval som ju na rande a bola to láska ako hrom. O pár mesiacov som ju požiadal o ruku,“ prezradil detaily spoločnej lásky Ján z Podkoziniec (okr. Nové Mesto nad Váhom).

Počas šťastného manželstva vychovali dve deti, ktoré im priviedli na svet štyri krásne vnúčatá a tie rodiny rozšírili o päť pravnúčat. „Nebolo to jednoduché, ja som pracoval celý život v závode Palma a manželka v Tesle. Keď bola na materskej, všetko manažovala a ja som zarábal. Vždy musí byť jeden doma, ktorý to má pod patronátom, ktorý tú domácnosť nejako udržiava. Každý chlap chce prísť domov do tepla a dobre sa najesť,“ podotkol s úsmevom manžel, ktorý si zaspomínal aj na nepríjemné momenty.

„Viete, každý sa poháda a povie, že ho to už nebaví, no vždy je potrebné si všetko vydiskutovať. Aj u nás bola občas talianska domácnosť, no taniere nelietali,“ dodal.

Lásku spečatili krvou

Tatiana (42) a Juraj (42) zo Svidníka (Sú spolu 21 rokov) Otvoriť galériu Dvojica prezradila, že ich dala dokopy osudová zhoda okolností. Zdroj: ver

Láska a ochota pomáhať druhým priviedla tento zamilovaný pár až na hematologické oddelenie do svidníckej nemocnice. Juraj (42) a Tatiana (42) tam prišli na špeciálnu valentínsku akciu darovania krvi. Pre partnerov pripravili milé darčeky - červené rúška s nápismi „lo“ a „ve“ a pribalili im aj fľašu vína. Manželia Juraj a Tatiana Tlachačovci zo Svidníka sa priznali, že krv darovali prvý raz. „Vymyslel to manžel Juraj a ja som sa rada pripojila,“ prezradila Tatiana, ktorá pracuje v nemocnici na oddelení, kde sa starajú o covid pacientov.

Tlachačovci sú manželmi už 21 rokov. Pár sa zoznámil v košickej nemocnici. „Ja som tam bola ako zdravotná sestra na praxi a manžel bol pacient. Bola to šťastná náhoda, lebo Juraj pochádza až od Nitry, ale nasledoval ma na východ Slovenska. Dobýjal ma dva roky, ale som veľmi rada, že sa mu to podarilo,“ usmievala sa stále zamilovaná Tatiana.