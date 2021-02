Zima udrie plnou silou: Meteorológovia vydali vážne výstrahy pre celé Slovensko!

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal na štvrtok 11. a piatok 12. februára niekoľko výstrah pre celé územie Slovenska.

Pre okresy na západe Slovenska platia na dané dni výstrahy pred vetrom a tvorením snehových jazykov a závejov. Výstraha prvého stupňa pred vetrom platí na západe Slovenska do štvrtkového rána a rovnaká výstraha pred závejmi platí do piatkového poludnia.

Pre okresy na strednom Slovensku platia výstrahy prvého stupňa pred snežením a nízkymi teplotami. Výstraha pred snežením platí do štvrtkového rána a nízke teploty predpokladajú meteorológovia od štvrtkového poobedia do piatka rána prevažne v severnej časti stredného Slovenska. Na strednom Slovensku sa tiež môžu tvoriť snehové jazyky a záveje, výstraha platí do piatkového poludnia.

Pokiaľ ide o východné Slovensko, podľa SHMÚ tam okrem tvorby závejov hrozí aj silný vietor. Pre okresy Rožňava, Košice, Košice - okolie, Trebišov a Michalovce platí druhý stupeň výstrahy. Tento stav by mal trvať do piatkového poludnia.

Pre okresy Trebišov a Michalovce zároveň platí druhý stupeň výstrahy pred povodňami z topiaceho sa snehu a dažďa. Daný stav platí od dnes až do odvolania.