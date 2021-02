Tatranci si neveriacky pretierali oči: Aha, kto sa zabudol a ostal v Poprade!

Na jednej z výpadoviek z Popradu zimuje na stĺpe verejného osvetlenia bocian.

O jeho osud sa už začali zaujímať ochranári, ktorí tušia, prečo tento jedinec neodletel do teplých krajín.

Bociany z našich končín odlietajú na zimu do Afriky, kde nájdu dostatok potravy a lepšie podmienky na prežitie. Nie všetky sa však vydajú na túto dlhú cestu. Jedného takéhoto „zábudlivca“ môžu v týchto dňoch vidieť vodiči na výpadovke z Popradu. „Najprv som si myslel, že je to čajka, potom zasa volavka, ktoré tu bežne zimujú. Až keď som bol blízko, uvedomil som si, že to je bocian,“ neveril vlastným očiam Jaro (64), ktorého prítomnosť tohto operenca v Poprade veľmi prekvapila.

O čosi menej bol prekvapený šéf tatranských ochranárov Pavol Majko. „Nie je to až také nezvyčajné, že niektoré sťahovavé vtáky prosto neodletia,“ hovorí Majko. „Môžu na to mať veľa dôvodov. Jeden z nich je zmena klímy a teplejšie zimy, ktoré dokážu prečkať a prežiť. Ďalším dôvodom môže byť napríklad zranenie. To bude s najväčšou pravdepodobnosťou aj prípad tohto bociana. Bol zrejme zranený a nedokázal odletieť so svojím kŕdľom. Teraz je v rekonvalescencii a zotavuje sa. Ak je už dosť silný, tak odletí ďalej na juh.“

Podľa riaditeľa Správy TANAP-u bociany ani v zime nemajú problém s potravou. Ich ‚jedálniček‘ je veľmi pestrý a dokonca aj v lete sa viac živia myšami a hrabošmi ako obojživelníkmi, ktorých je čoraz menej. Majka potešilo, že ľudia sú k zvieratám a ich osudom vnímaví a upozornili ich na tohto bociana. „My ho budeme monitorovať, ale kým sa dokáže o seba postarať, tak nebudeme zasahovať,“ dodal na záver.

Bocian Biely

- sťahovavý vták

- obýva až 75 % nášho územia, hlavne močiare a vlhké lúky

- od apríla do augusta vychováva mladé

- na konci augusta a v polovici septembra odlieta do Afriky

- letí cez Balkán, ponad Malú Áziu a Níl do subsaharskej Afriky, odtiaľ niekedy putuje až na juh Afriky

- v Afrike sa živí kobylkami a sarančatami, u nás obojživelníkmi, rybami, plazmi, hmyzom, larvami, hrabošmi, myšami, či krtmi