Zväz si chce uctiť pamiatku Jozefa Vengloša († 84): Postavia mu sochu?

Slovenský i svetový futbal prišli v závere januára o jednu zo svojich najväčších osobností. Legendárny tréner Jozef Vengloš († 84), ktorý zomrel na zlyhanie srdca, zanechal vo futbalovom hnutí hlbokú stopu.

Po jeho smrti sa vynárajú otázky, ako si uctiť pamiatku bývalého hráča, uznávaného kouča a erudovaného funkcionára.

Vo vyspelých futbalových krajinách stavajú podobným ikonám sochy pri štadiónoch, aby ani nasledujúce generácie nezabudli na to, čo dokázali a znamenali. Bude ju mať aj ružomberský rodák Jozef Vengloš v okolí Tehelného poľa, kde hrával i trénoval?

Slovenský futbalový zväz podporuje myšlienku trvalej pamiatky na velikána nášho futbalu. „Pán Vengloš by si sochu určite zaslúžil. Zväz urobí maximum, aby sa tak stalo. Chce to však širšiu diskusiu na témy výberu miesta, jej vzhľadu i zhotoviteľa. Samozrejme, mala by sa k tomu vyjadriť aj rodina či jeho súputníci. Jednou z lokalít, kde by mohla stáť, je Národný futbalový štadión. Musíme o tom hovoriť, to nemôže rozhodnúť úzky okruh ľudí alebo iba SFZ,“ povedal pre Nový Čas jeho prezident Ján Kováčik.

Pamiatku na Vengloša si chce uctiť aj Slovan, s ktorým vybojoval majstrovský titul a neskôr ho ako tréner k dvom priviedol. „Všetci si veľmi vážime a ceníme, čo pre náš klub urobil. Na štadióne Tehelné pole bude zriadená Sieň slávy s našimi legendami a osobnosťami, ktoré si tam dôstojne uctíme a pripomenieme. Medzi nimi bude mať svoje miesto i Jozef Vengloš, aby jeho odkaz a pamiatka zostali žiť aj pre ďalšie futbalové generácie,“ zareagoval generálny riaditeľ Slovana Ivan Kmotrík ml.

Pozitívne naklonený trvalej spomienke na slovenského trénera 20. storočia je aj Ján Kocian, jeho asistent na lavičke národného tímu. „Som jednoznačne za. V jeho futbalovej minulosti výrazne vystupujú do popredia Slovan Bratislava a reprezentácia. Keďže na Tehelnom poli hráva Slovan i reprezentácia, vidím to ako vhodné miesto na osadenie sochy pred štadiónom. Bola by to vzácna možnosť takto na neho spomínať, lebo pre futbal urobil naozaj veľa.“