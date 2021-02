Rekord v 15-ich rokoch! Hokejista Tomašec nastúpil za mužov Žiliny

Pekné gesto! Hokejisti prvoligovej Žiliny odohrali nedeľňajší vložený zápas 26. kola proti reprezentácii do 18 rokov výlučne iba s hráčmi zo svojej liahne a chlapcami do 23 rokov.

Napodobnili tak žilinských futbalistov spred dvoch rokov. Hoci prehrali 1:4, tak pre veľa mladých hokejistov bude tento zápas nezabudnuteľný!

Oneskorený darček v podobe nominácie do tohto súboja dostal k januárovým 15. narodeninám útočník žilinských Vlkov Andrej Tomašec. Vo veku 15 rokov a 18 dní sa stal najmladším hráčom žilinského „áčka“ v 95-ročnej histórii klubu. „Keď som sa dozvedel, že pôjdem hrať za ‚áčko‘, bol som veľmi prekvapený. Vôbec som to nečakal a ten pocit sa nedá opísať. Beriem to ako odmenu za snahu, že na sebe pracujem. A zároveň motiváciu, aby som makal ešte viac. Pre mňa je obrovská pocta už to, že môžem trénovať s juniormi, predsa som iba ročník 2006,“ vyjadril sa pre Nový Čas mladý útočník Tomašec.

„Pred zápasom som mal veľký rešpekt, ale rýchlo to zo mňa opadlo. Teší ma, že ma chalani berú ako seberovného, od nikoho som nepocítil nejakú nadradenosť,“ doplnil Andrej, ktorého v kariére podporila aj legenda žilinského klubu Robert Kašša (69).

„Držím mu palce ako všetkým mladým hokejistom. Je to až neuveriteľné, keď si uvedomím, že ja som s hokejom začal až ako 14-ročný,“ reagoval Kašša, ktorý je najlepší strelec v histórii klubu spod Dubňa a držiteľ stále platného rekordu 1. SNHL s 55-imi gólmi v sezóne 1974/1975.

Doposiaľ najmladším hráčom, ktorý nastúpil v histórii za seniorov, bol útočník Zvolena Andrej Podkonický. Ten v ročníku 1993/1994 absolvoval debut v extralige, keď mal 15 rokov, 4 mesiace a 19 dní. Tomašec ho síce prekonal, ale keďže nastúpil za Žilinu o súťaž nižšie, tak stále je v platnosti v najvyššej súťaži štart Podkonického.