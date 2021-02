Nela Pocisková a Filip Tůma o sviatku zaľúbených: Valentína máme každý deň

Už zajtra oslavujú všetci zaľúbenci! Sviatok svätého Valentína je dňom, keď ľudia na celom svete obdarúvajú tých, ktorých ľúbia, čokoládovými srdiečkami, kvetmi alebo inými milými drobnosťami.

Známe páry slovenského šoubiznisu však tento sviatok veľmi neprežívajú. To, že sa majú radi, si totiž pripomínajú každý deň.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Filip Tůma (43) a Nela Pocisková (30)

Čo ste o svojom partnerovi zistili počas pandémie?

Nela: Zmena u nás nastala iba počas prvej vlny pandémie, pretože počas druhej vlny už Filip začal normálne natáčať. Na začiatku bol veľmi nešťastný, pretože je to veľmi spoločenský typ človeka a akonáhle ho uzavrú do bublinky... Trvalo nám dva týž­dne, kým sme si našli spoločnú reč. Bol z toho trošku vykoľajený a hľadali sme nejaký režim, aby sme normálne fungovali. Mne bolo čudné, že mi stále do niečoho hovorí. (smiech) Potom sme si však spoločný čas už veľmi užívali, Filip vymýšľal nonstop nejaké výlety do prírody, až som dospela do štádia, keď som ho prosila, že už nikam nejdem, pretože dvakrát za deň obliekať deti a baliť bol pre mňa veľký záhul. Takže som bola niekedy šťastná, že môžem zostať doma sama so sebou. S odstupom času to pokladám za krásne obdobie, keď sme boli stále spolu a veľmi sme si to spolu všetci štyria užívali.

Filip: Počas pandémie som o svojej partnerke nezistil nič nové. Bolo by to naozaj smutné, žiť s niekým a až počas pandémie zistiť, že žijete s niekým iným. Skôr tá zmena bola o spoločnom trávení času, ktoré sa muselo utriasť a bolo to v poriadku. Takže sme sa chvíľočku zbližovali v domácnosti. Naozaj som neobjavil nič nové, práve naopak, stará dobrá Nela nesklamala.

Ste zvyknutí oslavovať Valentína?

Nela: Sme zvyknutí oslavovať Valentína len veľmi symbolicky a úprimne priznám, že nie sme veľkí fanúšikovia tohto sviatku. Zdá sa nám to byť celé také nasilu. Neoslavujeme ho teda nijako špeciálne, ale, samozrejme, na tento sviatok nezabudneme.

Filip: Som veľmi šťastný, že sa v našej rodine Valentín veľmi neprežíva, je to pre nás úplne obyčajný deň. Aj keď sa dalo chodiť do reštaurácií, na Valentína sme tam nechodili a zaľúbene sme sa na seba nepozerali cez hlavičku červenej ruže. Máme sa radi celoročne a to je istota, Valentína máme teda každý deň. Necítime sa ukrátení pandémiou, že nám pokazila oslavu s ružovou tortičkou a stolom obsypaným lupienkami.

Dávate si aj nejaké darčeky?

Nela: Kupujeme si iba drobnosti. Tým, že sa momentálne nikam nedá ísť ani nič podnikať, len symbolicky si dáme nejakú hlúposť a ak sa mi podarí, niečo navarím, tak ako každý deň. Určite ho však poteším tým, že mu upečiem niečo z maku.

Filip: Tým, že tento sviatok neprežívame, chvalabohu si nedávame ani darčeky. Skôr iba nejakú drobnosť, urobíme si kávičku a z peny si tam spravíme srdiečko, alebo okomentujeme Valentína nejakou vtipnou poznámkou.