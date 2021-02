Slovensko zasypal sneh, niekde majú kalamitu, inde idylku: To, čo nafotila Iveta, vás však odrovná!

Biela perina a teploty hlboko pod nulou. Na Slovensku to momentálne vyzerá na tú pravú zimu. Nie všade je to však ideálne.

Ako zvládate kalamitu u vás? Alebo je vo vašej obci skôr zimná idylka? Pošlite nám fotky a videá na tip@novycas.sk alebo whatsapp 0918 620 001!

Na mnohých miestach Slovenska začalo v stredu popoludní intenzívne snežiť a predpoveď hovorí, že to tak bude pokračovať ešte niekoľko dní. Zatiaľ čo v niektorých mestách to pripomína zimnú rozprávku, na východe bojujú od rána s kalamitou.

Do redakcie nám poslali fotku čitatelia z viacerých kútov Slovenska. V Prešove to ešte v stredu večer Jozef nazval idylkou. Ivan sneh vŕzgal pod kolesami motorky. Vo Veľkom Šariši napadlo z večera do rána vyše 10 centimetrov snehu.

Iveta však nafotila niečo naozaj výnimočné. Vo Vrútkach to vyzerá tak, že zima bojuje s prichádzajúcou jarou. Na jej fotografiách totiž vidieť, ako čerstvý sneh prikryl rozkvitnuté kvety na kríku.