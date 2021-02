Pre všetkých žiakov, ktorí sa učia z domu: Kde nájdete nové vedomostné testy

Pre piatakov, šiestakov, siedmakov a ôsmakov a aj pre stredoškolákov, ktorí sa v tomto období vzdelávajú dištančne alebo sa postupne vracajú do škôl, pripravil Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) ponuku elektronických vedomostných testov.

TASR o tom informoval odbor komunikácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Od stredy do 23. marca umožňuje NÚCEM základným a stredným školám využívať databázu elektronických testov v systéme e-Test. Žiaci si ich môžu spustiť aj v domácom prostredí, predbežný výsledok sa dozvedia okamžite po ukončení testu. Pre piatakov a siedmakov na základných školách sú pripravené testy z matematiky, pre ôsmakov zasa test zo slovenského jazyka a literatúry. Pre žiakov na školách s vyučovacím jazykom maďarským sú k dispozícii testy z maďarského aj zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry. Všetky testy sú vhodné i pre žiakov ekvivalentných ročníkov osemročných gymnázií.

"Určite odporúčam žiakom, ale aj učiteľom využiť testy v systéme e-Test. Po dištančnom vzdelávaní je to dobrá možnosť, ako si môže žiak preveriť svoje vedomosti z danej oblasti a môže tak urobiť aj z pohodlia svojho domova. Netreba zabúdať, že test nie je všetko. Je to iba pomôcka, ktorá nám ukáže, ktoré témy ovládame dobre a ktoré vedomosti je treba si upevniť. Je to aj jeden zo spôsobov, ako sa pripraviť na návrat do školy či na prijímacie skúšky alebo maturity," zdôraznil minister školstva Branislav Gröhling (SaS).

Stredoškoláci z gymnázií aj stredných odborných škôl si môžu overiť svoje vedomosti a schopnosť porozumieť rôznym textom v testoch čitateľskej gramotnosti, ktoré sú k dispozícii žiakom zo slovenských škôl, ako aj žiakom zo škôl s vyučovacím jazykom maďarským. Pre druhákov na stredných školách je pripravený test z matematickej gramotnosti. Tretiaci sa môžu ohodnotiť v teste zo slovenského jazyka a literatúry, na školách s vyučovacím jazykom maďarským zasa z maďarského jazyka a literatúry. Žiaci na gymnáziách a stredných odborných školách si môžu overiť i jazykové kompetencie v testoch z anglického jazyka na úrovniach B1 aj B2. Majú k dispozícii tiež test z ruského jazyka na úrovni B1.

"Školám odporúčame, aby tieto testy využívali na opakovanie a upevňovanie učiva so žiakmi počas dištančného vzdelávania. Tiež je to príležitosť na prehĺbenie medzipredmetových vzťahov, keďže v ponuke sú aj e-testy na kľúčové gramotnosti," uviedla riaditeľka NÚCEM Romana Kanovská. Zároveň neodporúča, aby výsledky testov používali na známkovanie žiakov, keďže mali odlišné podmienky na domáce vzdelávanie.