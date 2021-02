Ochráni vitamín C vaše zdravie pred COVID-19?

V čase zvyšujúceho sa počtu pacientov na COVID-19 sa čoraz častejšie zaoberáme otázkou: pomôže vitamín C chrániť našu imunitu?

Dokáže zlepšiť imunitnú funkciu či bojovať proti zápalu. Zdravie ovplyvňuje v obrovskom množstve procesov. Aký je jeho vplyv na naše telo v čase pandémie?

Základný vitamín, bez ktorého by sme nefungovali správne

Vitamín C nájdeme v potravinách, nachádza sa v zelenine a ovocí ako paprika, kiwi, brokolica, citrusové plody, jahody, kel, plody rakytníka. Hoci si ho ľudské telo nedokáže vyprodukovať samo, má množstvo obrovských prínosov pre naše zdravie. V Číne sa dokonca vitamín C používa vo vysokých dávkach u hospitalizovaných ľudí s koronavírusom.

Vitamín C sa oplatí prijímať, pretože:

● znižuje riziko chronických chorôb posilňovaním prirodzenej obranyschopnosti,

● pomôže zvládať vysoký krvný tlak uvoľňovaním krvných ciev,

● znižuje rizikové faktory smerujúce k srdcovo-cievnym chorobám,

● zvyšuje aktivitu imunitných buniek,

● zvyšuje produkciu kolagénu,

● pomáha predchádzať záchvatom dny,

● chráni pamäť a myslenie,

● pomáha vstrebávať železo a predchádzať jeho nedostatku.

Vedecké poznatky potvrdzujú, že podávanie vitamínu C vysokých dávkach môže poskytnúť ochranný klinický účinok bez akýchkoľvek nežiaducich udalostí u kriticky chorých pacientov s COVID-19. Začiatkom roku 2021 začali vedci so štúdiou, ktorá má poskytnúť cenné informácie o možnom zmiernení príznakov vitamínom C počas budúcich vírusových prepuknutí.

Ako v čase pandémie vyťažiť z vitamínu C maximum?

Existujú rôzne formy, ako tento nesmierne dôležitý vitamín dostať do svojho tela. V prvom rade prostredníctvom kvalitnej stravy, ďalej v podobe doplnkov. Rovnako ako pri jedlách s obsahom vitamínu C, musíme rozlišovať medzi doplnkami s vysokým obsahom vitamínu a doplnkami, ktoré umožňujú zvýšiť percentá jeho vstrebávania.

Vedeli ste, že:

Reálna využiteľnosť vitamínu C v klasických doplnkoch stravy sa pohybuje okolo len 5 - 10 %, avšak v lipozomálnej podobe sa vstrebateľnosť vitamínu vyšplhá až k hranici 90 %. Práve z tohto dôvodu je lipozomálny vitamín C označovaný aj ako najvstrebateľnejší. V čase šíriaceho sa vírusu ide o obzvlášť podstatnú informáciu.

Zerex Vitamín C v lipozomálnej forme je navyše obohatený aj o bioflavonoidy, ktoré majú antioxidačné účinky, prirodzene podporujú regeneráciu a spevnenie ciev. Prispievajú k normálnej imunite, obranyschopnosti a správnemu prekrveniu.

Ako sa vyhnúť nákaze?

Všeobecne platí, že udržiavanie dostatočného odstupu od iných osôb, používanie rúška a časté umývanie rúk sú najdôležitejšie kroky v prevencii proti ochoreniu COVID-19. Svoje miesto má však aj podpora imunity prostredníctvom vitamínov a minerálov v strave, cvičenia, dostatku spánku a tekutín.

