Zazobaný manžel kráľovninej vnučky cez pandémiu rozzúril Britov: Vlna pohoršenia

Nehorázna nehanebnosť, zaznieva v Spojenom kráľovstve, keď sa hovorí o správaní ragbistu Mikea Tindalla.

Manžel Zary Tindall, rodenej Phillips, najstaršej vnučky britskej kráľovnej Alžbety II., je totiž veľmi bohatý, jeho majetok má hodnotu minimálne pätnásť miliónov libier. Avšak nehanbí sa požiadať kvôli pandémii o štátnu pomoc. Mike vlastní spoločnosť Kimble Trading, ktorá sa špecializuje na verejné prejavy a sponzorské aktivity. Je pritom jej jediným zamestnancom. Vlani mal ale práce veľmi málo.

Avšak svoju firmu prihlásil do programu štátnej pomoci pre firmy postihnuté pandémiou a nechá si vyplácať osemdesiat percent platu. V Spojenom kráľovstve sú teraz veľmi citliví na zbytočné výdavky za kráľovskú rodinu, ktorá je ohromne početná a vyžaduje každý rok značnú časť rozpočtu daňových poplatníkov. ,,Spoločnosť využila výhodu všetkých dostupných vládnych podpôr v snahe zachovať podnikanie a udržať jej zamestnancov počas krízy," oznámil Tindallov hovorca absolútne drzo, hoci ragbista sám je jediným zamestnancom spoločnosti a v banke má milióny libier.

,,Je to trochu príliš okázalé od Mikea Tindalla, aby uberal peniaze z pokladne daňových poplatníkov," komentoval poslanec za konzervatívcov Nigel Mills správanie manžela kráľovninej vnučky. Štátna pomoc garantuje zamestnancom osemdesiat percent platu do výšky 2,5 tisíca libier mesačne. ,,O peniaze sa človek bojí stále," sťažoval sa sám Tindall minulý týždeň počas interview pre denník The Times.