Markizácka reportérka Zuzana Javorová a jej manžel Peter pracujú v tej istej televízií a všetko nasvedčuje tomu, že im to stále klape a ich manželstvo je plné lásky a spokojnosti. Blížiaci sa sviatok zamilovaných však príliš neprežívajú a hoci jeden druhého zvyknú potešiť nejakou drobnosťou, radosť im robí najmä to, že sa majú radi. Podľa slov sympatickej brunetky to však vyzerá tak, že jej manžel splní všetko, čo jej na očiach vidí. To, čím ju totiž potešil k narodeninám by jej závidela nejedna žena!