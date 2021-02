Krásna misska Magdaléna Šebestová (36) je po rozchode s futbalistom Jánom Ďuricom konečne šťastná po boku podnikateľa Michala. To sa podpísalo aj na jej výzore a sexi tmavovláska doslova žiari šťastím. Za dokonalý vzhľad však vďačí nielen láske, no aj zdravej strave a pravidelnému pohybu. Magda sa dala dokonca na pole dance, na ktorý nedá dopustiť a považuje ho za jeden z najťažších športov, aké doposiaľ skúšala. Popri sexi tanci pri tyči však dodržiava aj jednu stravovaciu novinku, na ktorú by sa zrejme nedal nahovoriť každý!