Korona ju nezastavila! Uspešná módna návrhárka Rebecca Justh po 60-ke popiera zákony starnutia a svojím mladistvým vzhľadom privádza ženy takmer do šialenstva. Energie má na rozdávanie, čo dokazuje aj počas pandémie koronavírusu. Rebecca píše tri knihy a popri tom stíha prácu na novej kolekcii. Tvorivý proces tak rozhodne nezastavila, no sama priznáva, že sú veci, ktoré jej nesmierne chýbajú a niekedy sa doslova dusí. Prezradila však aj to, čo ju vie vytočiť do vývrtky a pre mnohých Slovákov má jasný odkaz!