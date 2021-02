Od stredy platia nové pravidlá: Zamestnanci potrebujú na vstup do práce negatívny test

Potvrdenie o negatívnom teste na ochorenie COVID-19 pre cestu do práce sa na Slovensku vyžaduje od stredy.

Periodicita testovania závisí od epidemiologickej situácie regiónu. Vyplýva to z vyhlášky z Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa.

Zamestnanci v okresoch so stupňom varovania III. a IV. podľa COVID automatu sa pri vstupe do priestorov zamestnávateľa sa musia od stredy preukázať negatívnym výsledkom RT-PCR alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako sedem dní.

Zamestnanci v okresoch stupňa varovania II. podľa COVID automatu sa pri vstupe do priestorov zamestnávateľa budú musieť preukázať negatívnym výsledkom RT-PCR alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 14 dní. V prípade okresov so stupňom varovania I. postačí test nie starší ako 21 dní. V oboch prípadoch treba test od pondelka 15. februára. Opatrenia sú platné do 19. marca.