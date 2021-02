Žena si po smrti manžela splnila svoj najväčší sen: Kus z neho teraz drží v náručí

Žena z Ohia sa po smrti manžela vo februári 2019 rozhodla pre bábätko. S ním!

Julie Wilson (36) prišla o svojho muža kvôli rakovine, teraz kus z neho drží v náručí. Rok po tragédii sa jej totiž narodilo dievčatko Logan.

„Po bolesti a devastácii, ktorá prišla so stratou Travisa († 45), je neopísateľné, že o 15 mesiacov neskôr mám jeho kúsok opäť v náručí. Bol to môj najlepší priateľ, vždy sme chceli deti. Som smutná, že o to prišiel, ale každý deň ho vidím v Logan,“ vyznala sa pre Metro vdova a čerstvá mamička zároveň.

Manželia vždy túžili po deťoch, no trápili ich problémy s plodnosťou. V roku 2016 síce Julie otehotnela, v 12. týždni však o bábätko prišla. Neskôr toho roku Travisovi diagnostikovali rakovinu mozgu v terminálnej fáze. Lekári povedali manželom, že len 5 % ľudí s touto chorobou prežije viac ako 5 rokov, väčšina umiera do dvoch.

Pár sa teda rozhodol pre umelé oplodnenie. Pred začatím liečby Travisove spermie zmrazili. Ešte počas jeho života sa dvakrát pokúsili o umelé oplodnenie, žiaľ, neúspešne. „Predtým, ako zomrel, som mu ukázala fotografie našich embryí. Žartoval, že vyzerajú rovnako ako on," spomína Julie. "Takisto vyberal mená a ubezpečoval ma, že ich môžem zmeniť, ak sa nebudú hodiť k dieťaťu." Po jeho smrti v roku 2019 zostalo päť embryí. Julie teda stále živila nádej, že sa stane mamou jeho dieťaťa.

Woman gives birth to her late husband's baby 15 months after his death using frozen embryos https://t.co/3bKHc6vpCN — Daily Mail Online (@MailOnline) February 9, 2021

V októbri sa jej sen stal skutočnosťou. Po pozitívnom teste síce mala obrovskú radosť, no predchádzajúca skúsenosť s potratom ju držala pri zemi. Žiaľ, ani teraz ju nešťastie neminulo. Na ultrazvuku v 6. týždni síce zistila, že síce čaká dvojičky, neskoršia kontrola však odhalila, že jedno z nich neprežilo. 2. mája sa Julie nakoniec dočkala vytúženého bábätka, keď porodila dcérku Logan.

"Byť slobodnou mamou je výzva, najmä počas pandémie. Ideálne by bolo, keby sme tu boli dvaja, aby sme to robili spoločne," zamýšľa sa Julie. „Travis by Logan úplne zbožňoval. Vidím ho v jej malých úsmevoch a výrazoch. Roztápa mi srdce, že vyzerá tak veľmi ako jej otec. Modlím sa, aby sa s pribúdajúcim vekom jej osobnosť rozvíjala, aby zahŕňala aj všetky jeho najlepšie časti," zakončila šťastná mamička.