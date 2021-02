Nepokoje v Mjanmarsku pokračujú: Armáda napriek kritike spravila ďalší neporiadok

Mjanmarská armáda v utorok neskoro večer v Rangúne urobila raziu v sídle Národnej ligy za demokraciu (NLD) zosadenej líderky Aun Schan Su Ťij, ktoré zároveň zdemolovala.

Došlo k tomu len niekoľko hodín po tom, ako OSN odsúdila ako "neprijateľné" násilie, ktoré v Mjanmarsku páchajú bezpečnostné zložky voči demonštrantom požadujúcim návrat krajiny k demokracii.

Podľa agentúry AFP o razii vo svojom sídle v Rangúne informovala NLD prostredníctvom svojho konta na sociálnej sieti Facebook. V krátkom vyhlásení však neboli ďalšie podrobnosti.

K razii došlo po tom, čo sa v utorok, už štvrtý deň po sebe, konali v Mjanmarsku demonštrácie proti uzurpácii moci armádou. Polícia vo viacerých mestách nasadila proti demonštrantom vodné delá, do davu v hlavnom meste Nepjito strieľala gumenými projektilmi a v meste Mandalaj použila slzotvorný plyn. Najmenej dvaja ľudia sú po zásahu gumenými projektilmi v kritickom stave.

Tieto zhromaždenia sa konali napriek varovaniu junty, že podnikne kroky proti demonštráciám ohrozujúcim "stabilitu" krajiny. Vojenské velenie vyhlásilo zákaz zhromažďovania viac ako piatich ľudí a v 90 menších lokalitách na území 30 miest aj zákaz nočného vychádzania. Ten sa týka aj 44 oblastí v bývalej metropole Rangún.

V reakcii na tieto udalosti OSN v utorok večer vyjadrila "silné znepokojenie" z používania neprimeranej sily voči demonštrantom a označila ho za neprijateľné, uviedol Ola Almgren, koordinátor OSN v Mjanmarsku.

Šéf zahraničnej politiky EÚ Josep Borrell v utorok na pôde Európskeho parlamentu uviedol, že v súvislosti s vojenským prevratom v Mjanmarsku by EÚ mala zvážiť uvalenie ďalších sankcií na tamojšiu armádu, ktoré by však nemali zasiahnuť obyvateľstvo. Podľa neho by mohlo ísť o adresné sankcie voči jednotlivcom a firmám vo vlastníctve armády.

Agentúra AFP pripomenula, že EÚ už na Mjanmarsko uvalila zbrojné embargo a v súvislosti s brutálnym zásahom proti prevažne moslimskému etniku Rohingov potrestala 14 vysoko postavených vládnych úradníkov zmrazením ich majetku v EÚ a zákazom cestovať do EÚ.

Vláda Nového Zélandu v utorok ako vôbec prvá zahraničný kabinet podnikla konkrétne kroky a oznámila, že s Mjanmarskom prerušuje vojenské a politické kontakty na vysokej úrovni.

USA prišli zasa s výzvami, aby sa generáli vzdali moci. V pondelok vydali nové vyhlásenie, v ktorom dokonca použili pôvodný názov krajiny a adresovali ho "obyvateľov Barmy".

K prevratu v Mjanmarsku - niekdajšej Barme - došlo 1. februára, teda v deň, keď sa mala konať ustanovujúca schôdza nového parlamentu, ktorý vzišiel z novembrových volieb.

Armáda puč zdôvodnila podozreniami z volebných podvodov. Vo voľbách drvivo zvíťazila NLD vedená laureátkou Nobelovej ceny za mier a de facto premiérkou Aun Schan Su Ťij.