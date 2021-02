Prvý mesiac a pol očkovania na Slovensku: Ako postupujeme a čo bude s dodávkami vakcín?

Už mesiac a pol sa dá na Slovensku získať očkovacia dávka proti COVID-19.

Presne 26. decembra ju ako prvý dostal expert Vladimír Krčméry (60). Odvtedy sa slovenským zdravotníkom podarilo zaočkovať takmer 200 000 ľudí. Vakcíny sú však nielen u nás, ale aj v celej Európe stále nedostatkovým tovarom. Ako budú prichádzať ďalšie látky?

Ešte pred pár dňami hovoril minister zdravotníctva Marek Krajčí, že vo februári očakávame príchod 250-tisíc dávok vakcín. Počas víkendu povedal, že sme minuli všetky dávky vakcín, ktoré prišli do krajiny počas decembra a januára a len tento týždeň chceme zaočkovať 75 000 ľudí. Isté je to, že niekoľko desiatok tisíc chodí pravidelne od americko-nemeckého konzorcia Pfizer/BioNTech, pár tisíc kusov prišlo od americkej Moderny a teraz očakávame dodávku desiatok tisíc dávok od spoločnosti AstraZeneca. Tými sa budú po novom očkovať učitelia do 55 rokov.

V prvom kvartáli, čiže do konca marca, sme mali na Slovensku mať dva milióny kusov, ktoré by stačili pre milión obyvateľov. Nie je isté, ako tieto dávky reálne budú prichádzať, keďže výrobcovia nestíhajú s plnením plánov napriek tlaku jednotlivých štátov či Európskej komisie. Podľa posledných zverejnených čísiel by sme v marci mohli mať napokon už 1,3 milióna dávok. Ale aj toto číslo sa môže meniť.

„Presné počty dávok pre jednotlivé kvartály roku 2021 sa priebežne menia a upravujú, pretože dochádza k výrazným zmenám produkcie na strane výrobcov, preto nie je možné uviesť presné počty dávok na jednotlivé kvartály,“ priznali z Krajčího rezortu. Isté je, že Slovensko malo do pondelka tohto týždňa prvou dávkou zaočkovaných 191 900 ľudí a druhou 30 595.

Krajiny EÚ už skôr sľúbili, že do konca leta sa zaočkuje každý, kto bude chcieť. Podstatné je, aby tak spravilo 60 až 70 % obyvateľov, aby sa dosiahla kolektívna imunita. Vo svetových rebríčkoch vedie v zaočkovanosti Izrael, kde prvú dávku dostalo už tri a pol milióna ľudí, pričom ochranu už má 93 % ľudí starších ako šesťdesiat rokov.