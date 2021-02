Kvetinárky zrážajú opatrenia na kolená: Ak neotvoríme, čoskoro skrachujeme!

Sú na konci so silami! Po tvrdých opatreniach sú už na kolenách a netušia, čo s nimi bude.

Od Veľkej noci nemali poriadne otvorené, tržby takmer nulové, no nájom platiť musia. Lenže pomoc od štátu je podľa nich nedostatočná. Navyše sa blíži Valentín a MDŽ a prípadné tržby by predstavovali aspoň malú náplasť, no oni predávať kvety, na rozdiel od veľkých reťazcov, nemôžu...

Pomaly rok nemajú obrat, no obchodné reťazce už kvety opäť predávajú. „Vyjadrujeme poľutovanie nad obchodnou etikou správania obchodných reťazcov, ktoré na rozdiel od malopredajní neboli takmer postihnuté a napriek obmedzeniam začali predávať okrem potravín a drogérie aj rezané a črepníkové kvetiny v čase, keď sú kvetinárstva na pokraji krachu,“ vyjadril sa prezident Slovenskej asociácie kvetinárov a floristov Marek Spevák.

„Chceme požiadať aspoň ľudí, ktorí počas pandémie neprišli o prácu, aby si kvetiny objednávali v kvetinárstvach a podporili tak floristov,“ dodal. Biznis visí na vlásku aj Henriete (40) z Nesvád (okr. Komárno). „Fungujeme štvrtý rok. Toto obdobie je hrozné. Dotácie dostávame, ale stačia akurát na mzdy,“ opísala situáciu Henrieta. „V prvej vlne sme museli vyhodiť kvantum tovaru a prišli sme o tisíce. Kompenzácie od štátu sme nedostali,“ zhodnotili Marianna (48) s Hannou (40) z rodinného kvetinárstva z Bratislavy, ktoré vlastnia už 18 rokov.

Podobne na tom je aj Iveta (55) zo Šamorína (okr. Dunajská Streda). „Podnikám 30 rokov, platím dane a odvody za seba aj zamestnancov. Blíži sa Valentín, keď máme možnosť si trošku pomôcť, no neviem, ako to dopadne. Som jednoduchý človek a chcem prežiť,“ zhodnotila situáciu Iveta. „Posledný rok fungujem výlučne na rozvoze, čo sa prejavilo na tržbách. Musela som prepustiť zamestnancov,“ uzavrela dosah pandémie na biznis Marianna (44) z Nitry.