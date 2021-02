Peter z Košíc je hrdina: Vykopol dvere a vyniesol susedu z horiaceho bytu!

Neváhal ani sekundu! Pohotovou reakciou Košičan Peter (41) zachránil životy a majetok svojim susedom.

Keď ho v noci na 20. januára o štvrtej ráno zobudil rachot, išiel zistiť, čo sa deje. Zbadal, že spod dverí bytu na 8. poschodí sa valí štipľavý dym. Vykopol dvere susedy Alžbety (76) a v bezvedomí ju vyniesol z horiaceho bytu...

Peter si na noc z 19. na 20. januára spomína tak, že susedka nad ním, na 8. poschodí, od 1. hodiny ráno robila hurhaj. „Zvykla to robiť tak maximálne hodinku. Toleroval som to, je to už starší človek a mala ťažší priebeh choroby. Keď už bola 4. hodina ráno, išiel som sa hore pozrieť. Keď som prišiel pred dvere, z hornej časti sa začal valiť dym,“ hovorí Peter, ktorý zachoval duchaprítomnosť a rozhodol sa konať. Vykopol dvere a vošiel do bytu.

„Bola tam tma a hustý dym. Vrch bol vyhoretý a elektroinštalácia vyskratovaná,“ opisoval situáciu s dôvetkom, že susedka Alžbeta ležala na chodbe neďaleko dverí. „Bolo náročné ju vybrať. Nohu mala totiž zakliesnenú do skrine na topánky. Výťah v takejto situácii nemal používať, ale vedel som, že stíham. So susedom sme ju teda naložili do výťahu a vyniesli na čerstvý vzduch, aby k nej mali záchranné zložky prístup čo najskôr. Podľa záchranárov stačilo, aby som prišiel o minútu neskôr a neprežila by,” dodal Peter.

Zachránil aj susedov

Následne začal budiť susedov. Najprv tých na vrchných poschodiach desaťposchodového paneláka. „Kričal som, že horí, a búchal do dverí, aby sa zobudili. Do 15 minút boli všetci pred panelákom,“ prezradil Peter, ktorý má v byte približne 10-tisícovú škodu. „Napriek tomu, že do bytu nado mnou išlo vyše 150-litrov vody, škody nie sú veľké. Mnohé steny zostali zatečené,” poznamenal statočný muž s tým, že po požiari upratali aj byt dôchodkyne, kde boli pol metra vyduté parkety. Čo požiar spôsobilo, ziataľ nevedno. „Prebiehajú úkony na určenie príčiny jeho vzniku,” informovala Jana M. Libová z HaZZ v Košiciach.

Správne vyhodnotil situáciu

Tomáš Berzetei, riaditeľ Okresného riaditeľstva HaZZ v Košiciach

- Ak by cítil, že jeho vlastný život bol v ohrození, tak to nemusí urobiť. Je to moment, keď sa človek rozhodne. V prípade požiaru na Čiernomorskej to dopadlo, chvalabohu, šťastne a seniorku sa podarilo zachrániť. Bol v správnom čase na správnom mieste a správne vyhodnotil situáciu, že to ešte zvládne.