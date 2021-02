Spevák Vratko Rohoň a herečka Barbora Švidraňová v ťažkej situácii: Predali byty, aby uživili svoje deti!

Neustále zúriaca pandémia koronavírusu si kúsok po kúsku ukrajuje z nášho zdravia, nervov, ale aj z financií.

Svoje by o tom vedeli rozprávať aj hudobník Vratko Rohoň (46) a herečka Barbora Švidraňová (32). Ako umelci, ktorí sú odkázaní na fungujúci kultúrny život v krajine, museli siahnuť po poslednej možnosti. Kvôli nekončiacej sa kríze sa rozhodli predať svoje byty, aby vôbec dokázali uživiť svoje deti.

To, že sa umelci ocitli v slepých uličkách, avizujú už dávno. Ich existenčné problémy sa však začínajú prehlbovať. Každé euro z vrecka ráta aj Vratko Rohoň z kapely Iné Kafe. Exkluzívne pre Nový Čas prezradil to, čo ho trápi najviac. „Zrušili nám koncerty bez akejkoľvek kompenzácie či pomoci,“ vysvetľuje spevák. Priznáva, že dieru vo vreckách plátal, ako sa len dalo. „Musel som predať byt, aby som nejakým spôsobom mohol ďalej fungovať. Ja by som ho nepredával, pokojne by som sa zamestnal niekde za kasou, ale neuživil by som svoje tri decká,“ bez okolkov opisuje Vratko svoju situáciu.

Zatiaľ, samozrejme, netuší, ako sa bude pandémia vyvíjať tento rok, musí však zmobilizovať všetky svoje sily. „Ja žijem v horách, na kopaniciach, mám tam blízko k agru. Kúpil som starý traktor, budem robiť balíky so senom, agropráce, zemné práce, k tomu mám blízko. Zatiaľ sa budem snažiť uživiť týmto.“ Ako sám hovorí, aj keď predajom bytu prišiel k nejakým peniazom, dôležité je s nimi správne naložiť. „Nemôžem čakať, že som predal byt a teraz tie peniaze miniem. Treba za to kúpiť niečo, čo prinesie zase niečo,“ uzatvára umelec.