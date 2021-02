Sloane Stephensová prežíva obrovskú bolesť: Covid mi vzal rodinu!

Nepredstaviteľnú bolesť prežíva Sloane Stephensová (27). Víťazke US Open z roku 2017 nemilosrdne zobrala pandémia covidu troch členov blízkej rodiny. O babičku, dedka a tetu prišla v priebehu pár týždňov.

„Moji prarodičia boli mojimi najväčšími fanúšikmi, boli posadnutí mojou hrou,“ povedala pre tennisnet.com zlomená tenistka.

Najdôležitejšou postavou bol pre Sloane starý otec. „Je to najlepší človek, aký žil na tejto planéte. Všetko ma naučil - ako mám čítať, ako mám záhradníčiť, ako piecť chlieb,“ hovorila o dedkovi už dávnejšie v rámci rozhovoru My Hero (Môj hrdina). Aj napriek veľkej bolesti sa snaží myslieť pozitívne a verí, že situácia s pandémiou sa čoskoro skončí. „Je skvelé vidieť, ako sa situácia v Austrálii zlepšuje. Dáva mi to nádej, že budeme môcť onedlho viesť normálny život,“ dodala v súčasnosti 40. hráčka rebríčka WTA Tour ešte pred štartom úvodného grandslamového turnaja sezóny Australian Open.

Rodinná tragédia jej však na forme, prirodzene, nepridala. V 1. kole singlu nestačila na Kanaďanku Fernandezovú a po setoch 3:6, 1:6 sa so súťažou rozlúčila.