Definitívne stanovisko Remišovej k prepadnutej miliarde eur: Vicepremiérka vytiahla žolíka

Slovensko neprišlo z Európskeho fondu regionálneho rozvoja o žiadnu miliardu eur. Vyhlásila to v utorok vicepremiérka a ministerka investícií Veronika Remišová v reakcii na tvrdenie europoslankyne Lucie Ďuriš Nicholsonovej za stranu SaS.

Podľa Remišovej v utorok dokonca aj Európska komisia potvrdila, že neeviduje žiadne prepadnutie financií z predmetného fondu v neprospech Slovenska. Remišová zároveň požiadala poslankyňu Nicholsonovú o ospravedlnenie. Ako dodala, hneď po nástupe do funkcie presunula 1,1 miliardy eur z nevýkonných výziev na boj s pandémiou COVID-19. Najväčšiu časť peňazí pritom dostal Európsky sociálny fond, do ktorého išlo až 410 miliónov eur a ďalších viac ako 400 miliónov je plánovaných z nástroja REACT-EU. Tieto informácie sú podľa Remišovej verejne dostupné, pretože boli aj predmetom rokovania vlády.

„Naposledy som takejto situácii čelila v opozícii, keď som musela vyvracať klamstvá Roberta Fica, Petra Žigu alebo Gabriely Matečnej pri ich obrovských kauzách. Nikdy by mi nenapadlo, že to budem musieť robiť aj v prípade koaličných partnerov," zdôraznila vicepremiérka s tým, že ani Robert Fico s Petrom Pellegrinim "sa neznížili k takémuto zákernému klamstvu". Ak by naozaj prišlo Slovensko o miliardu eur, považovala by za nutné, aby všetci členovia vlády vrátane nej odstúpili. Podľa nej je absurdné, že šírenie klamstva musí vyvracať EK len preto, že europoslankyňa nepozná systém riadenia eurofondov. Zároveň podotkla, že nielen z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, ale ani z Kohézneho fondu či zo Sociálneho fondu neprepadlo ani euro. „Nezmyselné útoky v koalícii sú tu už niekoľko mesiacov, ale nikdy by mi nenapadlo, že to bude práve strana SaS, ktorá v tejto disciplíne predbehne aj doterajších šampiónov," dodala Remišová.

Slovensko prišlo z Európskeho fondu regionálneho rozvoja ku koncu roku 2020 definitívne až o miliardu eur. Na tlačovej besede to v pondelok vyhlásila Lucia Ďuriš Nicholsonová, europoslankyňa za SaS a predsedníčka Výboru Európskeho parlamentu (EP) pre zamestnanosť a sociálne veci. Podľa Nicholsonovej Slovensko je v čerpaní eurofondov na tom veľmi žalostne najmä chybou predošlej vlády a sme na chvoste členských krajín EÚ i krajín Vyšehradskej štvorky. K téme sa vyjadrila aj Janka Bittó Cigániková, predsedníčka Výboru Národnej rady SR pre zdravotníctvo, ktorá okrem iného vyzvala rezort zdravotníctva, aby zastrešil celý proces zaobstarávania zdravotníckeho materiálu. Zároveň dodala, že by pomohlo viac využívať eurofondy.

Predseda vlády Igor Matovič reagoval prostredníctvom sociálnej siete, že nerozumie "neustálemu cigáneniu voči vlastným kolegom" zo strany predstaviteľov strany SaS. "Kolegyňky Cigániková s Nicholsonovou verejne na tlačovej konferencii dnes obvinili Veroniku Remišovú, že svojou neschopnosťou spôsobila, že Slovensku prepadne 1 miliarda eur z eurofondov. Zaujímavé, že sa o tak vážnom zlyhaní dámy nezverili najprv rovno Veronike. Zrejme preto, lebo by sa aj niečo dozvedeli o téme, ktorej vôbec nerozumejú," dodal premiér.