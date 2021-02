Shapovalova v Melbourne vytočil rozhodca: Nedovolil mu odísť z kurtu

Kde zostal zdravý rozum? Kanadský tenista ruského pôvodu Denis Shapovalov (21) sa v závere zápasu 1. kola Australian Open proti Talianovi Sinerovi (3:6, 6:3, 6:2, 4:6, 6:4), dostal do slovnej prestrelky s empjarovým rozhodcom.

V čom bol problém? Neuveríte - ale v moči! Shapovalovovi sa chcelo ísť na malú potrebu. Príroda je príroda a tlaky v mechúri nie sú nič príjemné. Poznáme to všetci... Rozhodca si ale postavil hlavu a Denisovi nedovolil odísť na WC. „A čo sa stane, keď odídem? Ak mám dostať pokutu, tak je mi to fuk,“ povedal Kanaďan a pokračoval: „Ako to myslíš, že nemôžem odísť? Diskvalifikujete ma? Musím sa ísť vymočiť.“

Rozhodca zostal neoblomný, čo Shapovalova ešte viac naštartovalo. „Tak si tu mám zašpiniť nohavice? Alebo to mám spraviť do fľaše? Nedovolíte hráčom ísť na toaletu, to je fakt nepochopiteľné pravidlo,“ rozčuľoval sa tenista a na tlačovke tému močenie, uzavrel. "Mám najmenší močový mechúr na svete. Najradšej by som na záchod chodil po každom sete. Pred zápasmi sa veľmi hydratujem a tak je to horšie."