Škola v Banskej Štiavnici nechce nechať nič na náhodu: Proti korone budú bojovať aj v noci

Mesto Banská Štiavnica v utorok otvorilo dve základné školy (ZŠ), ktorých je zriaďovateľom.

Kým v ZŠ Jozefa Kollára nastúpilo na prezenčné vyučovanie 76,5 percenta žiakov prvého stupňa, v ZŠ Jozefa Horáka evidujú takmer 90 percentnú účasť na vyučovaní. Pre TASR to potvrdili riaditelia škôl.

"Do našej školy nastúpilo 62 detí z 81 žiakov prvého stupňa. Otvorili sme aj dve skupiny pre žiakov druhého stupňa bez prístupu k dištančnému vzdelávaniu," potvrdil riaditeľ ZŠ Jozefa Kollára Ján Kružlic. Ako dodal, jeden zo žiakov druhého stupňa sa nepreukázal negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19, testovanie preto absolvoval v neďalekom odberovom mieste. Riaditeľ verí, že škola ostane otvorená čo najdlhšie, pomôcť k zlepšeniu aktuálnej situácie majú aj blížiace sa jarné prázdniny.

V ZŠ Jozefa Horáka evidujú takmer 90 percentnú účasť na prezenčnom vzdelávaní. Škola otvorila všetkých 10 tried prvého stupňa, do ktorých nastúpilo necelých 160 zo 180 oprávnených žiakov. "Na druhom stupni sme otvorili dve skupiny so siedmymi žiakmi, ktorí nemajú podmienky na dištančné vzdelávanie," doplnil riaditeľ ZŠ Ján Maruniak.

Základná škola bude každý deň komunikovať s regionálnym úradom verejného zdravotníctva, ktorý potvrdí ďalší deň otvorenia. "V nedeľu sme dezinfikovali celú školu, zamestnanci školy pravidelne dezinfikujú priestory," uviedol Maruniak s tým, že žiakom po príchode do školy dezinfikujú aj podrážky topánok. Ako doplnil, počas noci budú v triedach a na chodbe aktívne germicídne žiariče.

Maruniak otvorenie škôl v Banskoštiavnickom okrese víta, tvrdí však, že rozhodnutie malo prísť už oveľa skôr. V rámci ZŠ podľa jeho slov evidovali od začiatku školského roka do zatvorenia škôl v polovici decembra len dva prípady podozrenia na ochorenie COVID-19.