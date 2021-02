Sekera začal opäť trénovať, možný návrat už proti Chicagu

Slovenský hokejový obranca Andrej Sekera (34) sa vrátil do tréningového procesu vo svojom klube Dallas Stars po tom, ako strávil týždeň na "covid" listine.

Podľa zámorských médií by mohol nastúpiť už v najbližšom domácom zápase NHL proti Chicagu.

Tridsaťštyriročný obranca musel v úvode mesiaca podstúpiť procedúry v súvislosti s covid protokolom, ktoré absolvujú osoby s pozitívnym testom na koronavírus, respektíve hráči, ktorí sa dostali do kontaktu s nakazenou osobou. Musel sa izolovať a vynechal štyri zápasy. Podľa Grega Wyshynského z ESPN.com sa odvtedy podrobil trom testom na koronavírus s negatívnym výsledkom. V pondelok sa vrátil na ľad a absolvoval prvý tréning so svojimi spoluhráčmi. Je možné, že v noci na stredu sa v zápase s Chicagom vráti do zostavy Stars. Ak by ešte nemohol nastúpiť, v defenzíve Dallasu by dostal ďalšiu šancu nováčik Joel Hanley.

Sekera v prebiehajúcej sezóne NHL nastúpil v piatich stretnutiach bez bodového zisku. V minulom ročníku sa so svojím tímom prebojoval až do finále Stanleyho pohára, kde Stars podľahli v šiestich zápasoch Tampe Bay.