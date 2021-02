Zjednotí sa termín jarných prázdnin pre celé Slovensko? Jednoznačná odpoveď rezortu školstva

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR o zjednotení termínu jarných prázdnin pre celé Slovensko neuvažuje.

Uviedol to pre TASR odbor komunikácie rezortu školstva v reakcii na Úniu miest Slovenska (ÚMS), ktorá požiadala ministra školstva Branislava Gröhlinga (SaS), aby vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu zjednotil termín jarných školských prázdnin, a to pre všetky kraje.

Rezort školstva svoj krok odôvodňuje aj tým, že otvorenie škôl sa v niektorých krajoch odložilo. "Zostávame pri harmonograme a termínoch jarných prázdnin podľa krajov, aby sme zabránili presunom z okresu do okresu a zachovali obmedzenie pohybu," uviedol odbor komunikácie ministerstva školstva.

Jarné prázdniny absolvujú ako prví žiaci Banskobystrického, Žilinského a Trenčianskeho kraja v termíne od 15. do 19. februára. Nasledovať bude voľno pre deti z Košického a Prešovského kraja od 22. do 26. februára. Ako poslední si užijú voľno počas jarných prázdnin žiaci z Bratislavského, Nitrianskeho a Trnavského kraja, a to v termíne od 1. do 5. marca.

Minister školstva už avizoval, že počas týždňového voľna v jednotlivých krajoch by sa mali realizovať dobrovoľné jarné školy podobne, ako to bolo v lete. Cieľom bude podľa šéfa rezortu školstva prejsť si so žiakmi potrebné učivo a doplniť vzdelanie v tých oblastiach a predmetoch, v ktorých majú nedostatky.

ÚMS žiada ministra školstva, aby vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu zjednotil termín jarných školských prázdnin pre všetky kraje. Navrhuje spoločný termín od pondelka 15. februára. "Rozdelenie prázdnin v aktuálnej epidemiologickej situácii nepovažujeme za rozumné ani za logické," informovala hovorkyňa ÚMS Daniela Piršelová.