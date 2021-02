Peter Kovařík (54) je vo funkcii policajného prezidenta už niekoľko mesiacov. V rozhovore odpovedá na najhorúcejšie otázky - či sa majú bývalé politické špičky báť, že u nich zaklope NAKA, či ako policajný prezident má reálny dosah na to, kto skončí zajtra v policajných želiezkach. Ale aj aké sú jeho vzťahy s aktuálnou vládnou mocou, čo hovorí na prípad Lučanského či snahu Jankovskej o samovraždu. A napokon aká je červená čiara, ktorú by neprekročil a predstúpil by pred verejnosť s tým, že už nebude vo funkcii pokračovať.