EXKLUZÍVNE! Nový špeciálny prokurátor Daniel Lipšic: Ako sa budem správať k Matovičovi a spol.

Poslanci na piatkovom rokovaní parlamentu zvolili do funkcie špeciálneho prokurátora len druhého človeka v histórii. Po Dušanovi Kováčikovi (59), ktorý je momentálne vo väzbe, prichádza advokát a bývalý politik Daniel Lipšic (47).

Opozícia aj odborníci mu vyčítali priveľkú prepojenosť s politikou, ktorá môže narušiť dôveru v nezávislosť prokuratúry. Lipšic v exkluzívnom rozhovore pre Nový Čas opisuje, ako sa bude vo funkcii správať, aj to, ako bude vychádzať so svojimi kolegami z politických kruhov.

Na vypočúvaní ste naznačovali, že ste stáli pri vzniku špeciálnej prokuratúry. Aký je váš prvý cieľ, ktorý chcete zmeniť po panovaní Dušana Kováčika?

- Chcem zistiť, aký je aktuálny stav aj z hľadiska skladby nápadu vecí, taký interný audit fungovania špeciálnej prokuratúry. Budú sa vypisovať výberové konania na riadiace pozície vedúcich prokurátorov na ÚŠP. Chcem sa od prvého dňa po zložení sľubu bližšie oboznámiť s tým, ako to funguje.

Hovorili ste tiež o tom, že prokuratúra je poddimenzovaná personálne. Máte vytypovaných ľudí, ktorých chcete priviesť do tohto systému?

- Na ÚŠP je viacero voľných miest, na vláde je materiál, ktorý predložil generálny prokurátor, ktorým sa navrhuje navýšiť počet prokurátorských miest na ÚŠP. V tomto týždni chcem kontaktovať viacerých prokurátorov, ktorých by som chcel osloviť s tým, či by nezvážili prihlásenie sa do výberových konaní na ÚŠP.

Dá sa povedať, že sa plánujete nejakých prokurátorov zbaviť?

- Taká kompetencia nie je zverená špeciálnemu prokurátorovi mimo disciplinárneho konania, ktoré môže iniciovať. To je však v tomto okamihu predčasná otázka. Pred tým, ako nastúpim do funkcie, tak sa nechcem vyjadrovať k jednotlivým prokurátorom ani kauzám.

Akým prípadom sa budete chcieť venovať?

- To tiež vôbec v tomto okamihu neviem. Nejdem na ÚŠP venovať sa konkrétnym prípadom, idem tam, aby som ju viedol, aby prokurátori boli nezávislejší, mali voľné ruky, mohli ísť do trestných stíhaní voči komukoľvek, pokiaľ budú existovať také dôkazy, ktoré budú postačovať na vznesenie obvinenia. Dôležité je, aby trestné stíhanie bolo vedené nestranne, ale bez vášne a hnevu. Aj keď verejnosť možno má očakávania, že trestné stíhania budú prebiehať každý týždeň, ale to je nenáležité. Budú prebiehať len vtedy, keď bude existovať taká dôkazná situácia, ktorá to bude odôvodňovať.

Pripomeniem, že ste boli na jednej kandidátke s Igorom Matovičom, zastupovali ste Jaroslava Naďa či Andreja Kisku a spolupracovali ste s Marošom Žilinkom (generálnym prokurátorom) či Vladimírom Pčolinským (šéfom SIS). Nie je táto koncentrácia moci medzi priateľmi alebo blízkymi ľuďmi na významných pozíciách problémom?

- Som mimo politiky štyri a pol roka a je pravdou, že viacerí ľudia, ktorých spomínate, boli mojimi kolegami či klientmi. Tí, ktorí boli mojimi kolegami na ministerstve vnútra, tak sú vo verejných funkciách na základe toho, že sa ďalej angažovali vo verejnom živote, v rôznych politických stranách a tak sa po voľbách 2020 dostali do verejných funkcií. To je dôkazom, že som sa snažil vždy obklopovať, aj keď som bol na ministerstve spravodlivosti, aj vnútre, ľuďmi, ktorých som považoval za schopných.

Keď som bol na spravodlivosti, tak to boli Lucia Žitňanská, Radoslav Procházka, Peter Kresák, Ján Hrubala, Jana Dubovcová, ktorí sa uplatnili v rôznych pozíciách a nebolo to kvôli mne, ale kvôli tomu, že spĺňali kritériá na tie pozície. Taktiež ministerstvo vnútra, kde so mnou bol Milan Krajniak, Marcel Klimek aj Vladimír Pčolinský, ktorí sa následne po mojom odchode z politiky uplatnili aj vo vysokých verejných funkciách. To je aj môj prístup k ÚŠP, prokuratúra je tímová práca, nie one man show. Dôležitá vec je obklopiť sa ľuďmi, ktorí sú aj lepší a kvalitnejši v niečom, ako je on sám.

Povedali ste, že v trestných veciach, kde ste boli obhajcom obvinených, by ste sa z rozhodovania vylúčili. Stačí to na to, aby verejnosť nadobudla pocit nezávislosti ÚŠP?

- Vo všetkých veciach, kde som pôsobil ako advokát, nebudem môcť vykonávať nielen ako priamy dozor tej veci, to vôbec nie, ale ani rozhodovať ako nadriadený prokurátor vo veciach, kde rozhodovať nariadený prokurátor musí. To znamená v prípade nejakého sťažnostného konania alebo v prípade nejakej aprobácie, alebo v prípade nejakého prieskumného konania. Tak aj v takomto prípade ma bude musieť zastúpiť zástupca špeciálneho prokurátora.

Ako budeme vedieť, že napríklad nenahliadate do spisov, ktoré sa týkajú exponovaných osôb, resp. či sa nezaujímate o priebeh vyšetrovania. Budú mať prokurátori voľnú ruku o tom rozprávať?

- Predpokladám, že ak by sa taká vec udiala, tak prokurátori spíšu úradný záznam, ktorý bude súčasťou spisu. Minimálne dozorového spisu.