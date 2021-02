The Weeknd ako hlavná hviezda Super Bowl: Do šou vrazil milióny

Foto

Po minuloročnom trblietavom vystúpení Shakiry a Jennifer Lopez počas polčasu Super Bowlu prevzal opraty spevák The Weeknd (30). Štadión Raymond James Stadium na Floride v nedeľu rozbláznil aj bez hostí. Zdôvodnil to tým, že by nezapadli do príbehu jeho šou plnej svetiel a ohňostrojov.