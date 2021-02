Krajiny západne od Slovenska postihlo extrémne sneženie: Ľadový kontinent Európa

Zima prichádza. To už nie je len mrazivé hlavné motto seriálu Hra o tróny, ale aj nová realita na veľkej časti európskeho kontinentu.

Treskúca zima podporená hustým snežením a silným vetrom vpadla do Európy náhle a bez varovania. Viaceré mestá či dokonca celé krajiny úplne paralyzovala.

Česko - Policajti budili spiacich vodičov

V noci z nedele na pondelok bola na Vysočine dlhé hodiny zablokovaná hlavná diaľnica D1. Dochádzalo aj k bizarným situáciám, keď počas dlhého čakania mnohí šoféri zaspali vo vozidle. Napriek tomu, že už mohli ísť ďalej, blokovali autá za sebou. Diaľnicu spriechodnili až doobeda policajti, ktorí pešo chodili od auta k autu a spiacich vodičov budili.

Nepremávali vlaky a dopravný kolaps postihol aj Prahu, kde to haprovalo s autobusmi, električkami aj vlakmi. Mesto preto vyzývalo Pražanov, aby prednostne využívali metro.

Nemecko - Počasie ochromilo aj Bundesligu

Najmä na severe, východe a tiež v centrálnej časti Nemecka spôsobilo arktické počasie veľké problémy v doprave a množstvo nehôd. Zranenia utrpelo 37 ľudí, jeden vodič v Duisburgu zahynul po tom, ako jeho auto po šmyku spadlo do rieky. Najmä v okolí Berlína a Hamburgu bola úplne paralyzovaná železničná doprava, vlaky nepremávali ani na hlavnom železničnom ťahu smerom do Holandska.

V Bavorsku sa zatvárali školy, v Berlíne zas narýchlo otvárali krízové nocľahárne pre ľudí bez domova. Rušiť sa museli dokonca aj niektoré zápasy futbalovej bundesligy.

Holandsko - Zostaňte doma, vyzývali ľudí
Holandsko zažíva svoju prvú snehovú búrku za celé desaťročie.

Holandsko zažíva svoju prvú snehovú búrku za celé desaťročie. Holanďania, ktorí na sneh nie sú príliš zvyknutí, si užívali a fotili nezvyklé scenérie v uliciach. No prestali sa tešiť hneď v pondelok, keď sa zrazu mali dostať do práce. Amsterdamské letisko Schiphol muselo zrušiť desiatky letov, ďalšie mali meškanie. Letisko v Eindhovene zatvorili úplne a lety presmerovávali do Nemecka.

Úrady opakovane naliehali na ľudí, aby pokiaľ možno nikam necestovali a zostali radšej doma. „Toto je prvá snehová búrka za veľmi dlhú dobu. Naposledy sme tu mali snehovú búrku v januári 2010,“ oznámil holandský meteorologický úrad. Mrazivé počasie má podľa neho v krajine vydržať možno až desať dní.

Veľká Británia - Príšera z východu 2

Takéto pomenovanie dostala snehová búrka Darcy vo Veľkej Británii. Miestnym totiž v mnohom pripomína prvú „Príšeru z východu“, ako nazvali katastrofickú snehovú búrku z roku 2018. Podobne ako vo viacerých krajinách kontinentálnej Európy, aj na mnohých miestach na Britských ostrovoch museli narýchlo zatvárať testovacie aj vakcinačné miesta.

Hoci to najhoršie Briti ešte len očakávajú v ďalších dňoch, snehová búrka má už v krajine prvú obeť. Je ňou muž, ktorý sa pri pobreží Suffolku v extrémne nepriaznivom počasí rozhodol z neznámych príčin venovať kitesurfingu. V Anglicku na viacerých miestach zatvorili školy, pomerne veľké problémy s dopravou hlásia z južnej a východnej časti Londýna.