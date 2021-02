Krásnu doktorku držali v base 804 dní: Bránila svojho muža, ten ju zradil najhorším spôsobom

Pre dobrotu na žobrotu. Doktorka Kylie Moore-Gilbert (33) strávila v iránskom väzení 804 dní. Bránila svojho manžela Ruslana Hodorova (31) pred sprisahaním zosnovaným jej únoscami z Iránskej revolučnej gardy. Ten jej láskavosť odplatil jedom.

Uväznenú vedkyňu podviedol s jej kolegyňou z univerzity! Neverníkovi dala kopačky. Po viac ako dvoch rokoch strávených neprávom vo väzení prišla ďalšia rana. Kým ona sedela v maličkej studenej cele a čelila psychickému týraniu, Hodorov mal aférku s doktorkou Kylie Baxter (43). Tá bola jej kolegyňou na Univerzite v Melbourne.

Obaja zradcovia priznali, že ich vzťah sa začal v roku 2019, teda po prvom Kylienom roku za mrežami. Správa o nevere bola pre ňu obrovským šokom. Manželstvo uzatvorené v roku 2017 tak teraz rozvedie súd.

Nevera ju mrzí o to viac, že svojho muža odmietala na žiadosť jej väzniteľov nalákať do Iránu. Iránska revolučná garda chcela Hodorova falošne obviniť zo špionáže pre Izrael, kam emigroval z Ruska. V septembri 2018 sa im podarilo zadržať práve Kylie, ktorá do Iránu cestovala kvôli štúdiu. Odsúdili ju na 10 rokov, no vlani ju po 804 dňoch prepustili na základe dohody o výmene väzňov.