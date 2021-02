Do škôl v Kežmarku nastúpilo 85 % žiakov, mnohí však museli zostať doma: Nečakaný dôvod

V meste Kežmarok sa v pondelok do škôl vrátilo 85 percent žiakov prvého stupňa základných škôl. Ako však informovala Barbora Sosková z oddelenia komunikácie a propagácie mesta, hlavným dôvodom, prečo veľa detí nenastúpilo, bola silná poľadovica v meste.

Prezenčne sa na školách v Kežmarku vzdelávajú aj žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia v malých skupinách, ktoré sa skladajú z maximálne piatich žiakov a jedného pedagóga. Základné umelecké školy organizujú pre svojich žiakov individuálne hodiny. Otvorená je aj mestská knižnica.

Návrat detí do škôl je dobrovoľný, no podmienený negatívnym testom jedného zo zákonných zástupcov žiaka alebo dieťaťa a všetkých zamestnancov školy. Miera pozitivity víkendového antigénového testovania na ochorenie COVID-19 predstavuje v Kežmarku 0,31 percenta. Od pondelka sa vyučuje aj v Základnej škole s materskou Nižná brána. „Keďže sme v núdzovom režime, vo všetkých triedach sme vytvorili bubliny, ktoré budú fungovať nielen doobeda v rámci vyučovania, ale aj poobede v rámci školských klubov detí. Všetko závisí od počtu žiakov v triede, pretože počet v jednej bubline je 15 až 17 detí,“ uviedol riaditeľ Dušan Tokačík. Zároveň potvrdil, že pri príchode do školy čaká deti ranný filter, teda meranie teploty, dezinfekcia rúk a kontrola správneho nosenia ochranného rúška.

Po konzultácii so zriaďovateľom stredných a odborných škôl sa zatiaľ do lavíc vrátia študenti maturitných ročníkov Gymnázia P. O. Hviezdoslava, Hotelovej akadémie Otta Brucknera a Školy umeleckého priemyslu. „Hoci sme v rámci počtu nakazených tretí najlepší okres, máme nejaké ohniská nákazy a nechceme, aby sa nákaza šírila ďalej. Snahou je preto udržať nízku mobilitu. Situáciu v každej škole budeme priebežne hodnotiť a pristupovať k nej na individuálnej báze,“ vysvetlil primátor Ján Ferenčák dôvody, prečo krízový štáb ešte neodporučil otvoriť školy aj pre žiakov druhého stupňa.

Kežmarská samospráva poskytla otvoreným školám aj respirátory. Prevádzka materských a základných škôl, ako aj školských klubov je obnovená na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ktoré má právo nechať školy zatvoriť, ak si to vážna epidemická situácia bude vyžadovať.