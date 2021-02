Muž mal problémy s dýchaním, skutočný dôvod odrovnal aj lekárov: Neuveriteľné, čo sa mu stalo v noci, keď spal

Desivé prebudenie! Muž spokojne spal, keď v tom prišli náhle problémy s dýchaním. Dôvod je poriadne kuriózny.

Američan Brad Gauthier (38) sa ráno prebudil s dýchacími ťažkosťami. Myslel si, že mu pomôže odpiť si z pohára vody, no to jeho stav ešte zhoršilo. Všimol si však ešte jednu vec, ktorej neprikladal osobitnú dôležitosť. Keď si šiel večer ľahnúť, počúval hudbu. V uchu mal bezdrôtové slúchadlá, no ráno jedno chýbalo a nevedel ho nájsť.

Nič netušiac pokračoval v začatom dni a išiel pred dom odhrnúť sneh. Keď sa vrátil domov, spomenul svoje dýchacie ťažkosti manželke a synovi, ktorý si dal udalosti spred niekoľkých hodín dokopy a jediné čo mu dávalo zmysel je to, že jeho otec musel stratené slúchadlo prehltnúť.

"S manželkou sme sa na tom zasmiali, no potom som mal taký zvláštny pocit, že by to predsa mohla byť pravda. Pre istotou sme tak išli do nemocnice," cituje Brada britský denník The Sun. Lekári sa najprv domnievali, že mužovi môže byť zle aj z jedla, ktoré konzumoval pred spánkom počas oslavy narodenín jeho ženy. Skutočného vinníka pacientových ťažkostí však odhalil až röntgen. Ukázalo sa, že Bradov syn mal správne tušenie. Muž počas spánku naozaj prehltol jedno bezdrôtové slúchadlo, ktoré sa mu zaseklo v pažeráku.

Nemocničný personál bol z prípadu poriadne prekvapený. "Bolo to vtipné, keď som počul, ako sa medzi sebou rozprávajú a nevedia tomu uveriť. Potom prišla lekárka a povedala mi: Vy ste to naozaj prehltli," ukončil svoje rozprávanie pacient, ktorý musel podstúpiť chirurgický zákrok, počas ktorého mu odborníci slúchadlo z pažeráka vybrali. Brad sa rýchlo zotavil a na túto historku už spomína len s úsmevom na perách. Lekári mu však povedali, že mal obrovské šťastie, pretože prístroj sa mohol uvoľniť a dostať sa do jeho žalúdka alebo pľúc, čo by mohlo mať fatálne následky.