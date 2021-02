Aňa prišla na Slovensko až zo Sibíri, žije tu už roky: Neuveríte, čo ju presvedčilo ostať!

Úžasný a obdivuhodný príbeh mladej ženy zo Sibíri. Na Slovensku žije svoj sen vďaka bezdomovcom!

Príbeh inšpiratívnej Ani zverejnila nezisková organizácia Depaul, ktorá pomáha ľuďom bez domova už 15 rokov. Aňa prišla na Slovensko zo Sibíri cez Erazmus a začala pre Depaul pracovať ako dobrovoľníčka.

Dnes je už v neziskovke zamestnaná, očarilo ju totiž to, ako dokážeme ľuďom bez domova na Slovensku pomáhať práve nocľahárňami, ktoré prevádzkuje združenie Depaul. "Je to extrémne empatická, pracovitá a vrelá duša. Spôsob, akým dokáže pochopiť a porozumieť každému nášmu klientovi je neuveriteľný. Pokiaľ má službu naša Aňa, viete, že to bude proste dobrá služba," chváli si zamestnankyňu organizácia Depaul.

Aňa pracovala v Rusku ako klinická psychologička, porozprávala o rozdieloch medzi krajinami. "U nás v Sibíri keď je veľká zima, ľudia bez domova sa schovajú do pivníc, bytoviek alebo takých technických prístrojov pod zemou. Sa volajú „теплушка“ slovom: Tepluska čo znamená „Teplo“. Keď som videla nocľaháreň Depaul, bola som prekvapená a zároveň smutná že majú až 150 – 200 klientov a potom som pochopila, že chcem tu pracovať a pomáhať takému projektu. Je to strašné keď nemáš podporu, rodinu, veľa kamarátov z minulosti sa tvária, že ťa nikdy nepoznali a nikto ťa nečaká. Veľa mojich stereotypov v hlave odišlo a to vďaka práci tu. Som tu už 3 roky - 1 rok ako dobrovoľníčka a dva roky ako zamestnanec," prezradila Aňa.

"Do Depaulu som prišla ako dobrovoľníčka z Erazmu a keď môj projekt po 9 mesiacoch skončil, pochopila som, že chcem tu pracovať. Na ľudí na ulici som mala veľa stereotypov a zbytočný strach. Nechápala som, že sa dostať na ulicu, stratiť rodinu a nemať podporu v tom živote je jednoduchšie ako sa vrátiť do normálneho života. V mojom meste, v ktorom je viac ako 1 milión obyvateľov, nemáme také pekné projekty ako Depaul. Proste žiadna organizácia v takej silnej zime nepomáha. Preto nocľaháreň beriem ako veľkú podporu ľuďom bez domova," doplnila.

Slovenská organizácia, si prácu obetavej Rusky veľmi váži a ako hovoria, v pomoci ide za hranice svojich možností. "Korona neuveriteľne zasiahla službu, ktorú i Aňa denne vykonáva. Pokiaľ má po svojich 12-hodinových smenách 2 dni voľna - nazýva do dovolenkou. Napriek tomu nikdy nezaváha a hoci je unavená (za hranicami možností) vždy ju uvidíte pomáhať do posledných síl. Naša služba by bez ľudí ako Aňa nebola možná a sú to oni, naši #depaulludia, tichí hrdinovia, ktorí držia celý neziskový sektor pokope. Sme neskutočne hrdí na to, že v našej organizácii pracuje človek ako Aňa," vyznali sa v Depaul Slovensko.