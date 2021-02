Kryptomeny rástli. Koľko na nich zarobili Slováci?

Špeciálny projekt

Čo by ste povedali na investíciu, ktorá by sa v priebehu roka zhodnotila o 330 percent? Povedzme 5. februára 2020 by ste nakúpili za 1 000 eur a 4. februára 2021 by ste svoju investíciu predali a na váš účet by pribudlo cez 4000 euro. Takto mohla vyzerať bilancia vášho obchodu do najznámejšej virtuálnej meny Bitcoin.