Riaditelia v Bratislavskom kraji rozhodli: Štyri stredné školy obnovia vyučovanie v prezenčnej forme

Štyri stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) obnovia svoje vyučovanie v prezenčnej forme.

Rozhodli o tom riaditelia škôl po zvážení aktuálnej epidemiologickej situácie, na základe výsledkov testovania na ochorenie COVID-19 a tiež záujmu rodičov a žiakov. TASR o tom informovala hovorkyňa BSK Lucia Forman.

Pri rozhodovaní zohľadňovali riaditelia aj okolnosti súvisiace s výchovno-vzdelávacím procesom konkrétnej školy, keďže nie každá škola dokáže zabezpečiť odborné vzdelávanie dištančnou formou. "Sú školy, ktoré vedia plnohodnotne učiť online. Ale sú aj také, kde sa odborné vzdelávanie riadne zabezpečiť dištančne nedá," konštatuje Jana Zápalová, riaditeľka odboru školstva, mládeže a športu Úradu BSK.

Pre prezenčnú formu vzdelávania sa rozhodlo napríklad Konzervatórium na Tolstého ulici v Bratislave. Výučba bude prebiehať individuálne a týkať sa bude umeleckých predmetov. Odborné predmety v malých skupinách priamo v škole bude vyučovať Spojená škola na Tokajíckej ulici v Bratislave a Stredná odborná škola (SOŠ) technická na Vranovskej ulici v Bratislave. Skupinu môže tvoriť maximálne päť žiakov a učiteľ. Svoje brány sa rozhodla otvoriť aj Základná škola v Malinove, ktorá je organizačnou zložkou Spojenej školy v Malinove.

Od budúceho týždňa by k nim mala pribudnúť aj Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium na Teplickej ulici v Bratislave. Prezenčné vyučovanie by chcela spustiť od 15. februára. O otvorení uvažuje aj Gymnázium na Tomášikovej ulici v Bratislave. Všetky ostatné školy zostávajú v doterajšom režime a pokračujú v dištančnom vzdelávaní. "Intenzívne a operatívne komunikujeme so všetkými riaditeľmi škôl. Spoločným záujmom bola predovšetkým ochrana zdravia zamestnancov škôl a školských zariadení, žiakov a ich zákonných zástupcov. Na druhej strane bolo však potrebné vytvoriť podmienky a umožniť vzdelávanie tým žiakom, ktorí o to prejavili záujem," poznamenal predseda BSK Juraj Droba.

Bratislavský kraj v tejto súvislosti realizoval aj prieskum verejnej mienky. Podľa jeho výsledkov podporuje otvorenie škôl v tomto týždni tretina obyvateľov kraja. Naopak, dve tretiny sa prikláňajú k tomu, že s otváraním treba ešte počkať.