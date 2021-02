Rodičia sa tešili zo zdravého a veselého chlapčeka († 3): Desivý zvrat! Teraz syna oplakávajú

Prišli o najväčšiu radosť, ktorú mali! Rodičia sú zdrvení zo smrti svojho 3-ročného syna, pri živote ich, našťastie, držia ďalšie dve ratolesti.

Obrovská tragédia! Jude Chinn z Anglicka zomrel minulý rok v júni len 48 hodín po tom, čo sa sťažoval na bolesť žalúdka, píše mirror.co.uk.

Chlapček, ktorého mama opisuje ako šťastného, zdravého, usmievavého a starostlivého syna, tragicky zomrel, keď sa mu skrútilo črevo. S bolesťami žalúdka a vracaním ho previezli do nemocnice v Bristole, no lekári mu už ani urgentným chirurgickým zákrokom nedokázali pomôcť.

„Bol v poriadku, nemal nijaké zdravotné ťažkosti ani nič podobné," hovorí mama Laura Chinn. "Zrazu sa začal sťažovať na bolesti brucha, bol apatický, tak sme s ním išli do nemocnice. Spočiatku si lekári mysleli, že ide o cukrovku, kým mu nevyšetrili brušnú dutinu a nevylúčili to. Zistili, že je tam veľa tekutín, ktoré by tam nemali byť a okamžite ho previezli na chirurgický zákrok, kde mu museli odrezať časť čreva," spomína si na desivé chvíle matka, podľa ktorej chlapček dva dni bojoval o život na ventilácii, no potom, žiaľ, skonal.

Rodina opisuje podporu a pozornosť, ktorej sa im dostalo v detskej nemocnici v Bristole, za neuveriteľnú. „Bolo to najhoršie obdobie v našom živote, ale každý člen personálu prišiel s takou pozitivitou a energiou, dávalo nám to nádej, že všetko bude normálne a v poriadku," povedala mama.

Rodičia po smrti syna založili zbierku, ktorá má slúžiť ľudom v podobnej situácii. Zatiaľ sa im podarilo vyzbierať 46 535 libier (53 160 eur).