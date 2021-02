Hrôzostrašné výkriky mladého dievčaťa počuli až susedia: Hororová smrť vo vlastnej posteli

Mladé dievča zomrelo po tragickom útoku psa, ktorý jej odhryzol ruku, keď ležala v posteli.

Ako píše portál The Sun, iba 20-ročná Keira Ladlow z Birminghamu vykrikovala na celú ulicu počas toho, ako na ňu znenazdajky brutálne zaútočil pes. Dievča malo byť doma úplne samé, preto jej výkriky a štekanie psa počuli iba nič netušiaci susedia. „Výkriky boli mimoriadne hlučné. V dome tiež počuli, ako pes neuveriteľne hlasno šteká. Bolo to neustále,” uviedol jeden z nich. Keiru našiel v príšernom stave až jej rozrušený príbuzný. Polícia sa ihneď po zavolaní dostavila na miesto, ale pohotovostnými službami bola Keira následne vyhlásená za mŕtvu.

„Dievča bolo veľmi ťažko zranené. Bolo to hrozné. Je to srdcervúce. Jej rodina je úplne zničená,“ povedal jeden zo svedkov. Pes, ktorý mladé dievča roztrhal, mal byť vo vlastníctve jedného z člena rodiny s trvalým pobytom na adrese, kde sa celá táto tragédia odohrala. Išlo o psie plemeno s názvom bulmastif a podľa informácií jedného z členov rodiny to bol pes, ktorého Keira zachránila. Dôvod útoku pripisujú preto práve tomuto faktu a nepredvídateľnosti v jeho správaní.

Abeygail Barrett, ktorá je s veľkou pravdepodobnosťou príbuzná zosnulého dievčaťa, vysvetlila, že Keira vlastnila v minulosti pitbula, ktorý žiaľ zomrel na rakovinu. Tohto psa zachránila po tom, čo ho našla v záhrade. „Niekedy sú psy zachránené so všetkými dobrými úmyslami, ale ich minulosť ich môže urobiť tragicky nepredvídateľnými,” napísala na sociálnu sieť Facebook. Polícia uviedla, že v momente tragickej smrti mladého dievčaťa sa v objekte nikto iný nenachádzal, preto bude pes humánne uspaný.