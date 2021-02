Víťazná premiéra Vrbu: Sparta sa postarala o skvelý obrat

Vedúci tím českej najvyššej futbalovej súťaže Slavia Praha ukončil osemzápasovú víťaznú šnúru, v nedeľu iba remizoval v zápase 18. kola 3:3 na pôde Příbramu.

Vyrovnávajúci gól dostal v šiestej minúte nadstaveného času druhého polčasu od Radeka Voltra. Slovenský útočník Milan Lalkovič hral za domácich do 68. minúty.

Sparta Praha dokázala vymazať dvojgólovú stratu na ihrisku Olomouca a vyhrať 3:2. V tretej minúte nadstavenia o tom rozhodol David Karlsson, ktorý druhýkrát v zápase premenil pokutový kop. Za domácich odohral celý duel Lukáš Greššák, za hostí Dávid Hancko. Sparta, na lavičke ktorej absolvoval vydarenú premiéru nový kormidelník Pavel Vrba, je v tabuľke druhá o desať bodov za Slaviou.

"Zápas ukázal obrovskú silu mužstva, pretože prehrávať 0:2 a otočiť to na 3:2 a ešte za stavu 2:2 chytiť penaltu - ten zápas mal všetko. Zápas mal veľmi dobrú úroveň, Olomouc hral tiež dobre, no my sme boli šťastnejšie mužstvo," povedal po stretnutí Vrba.

Teplice prehrali s Pardubicami 0:1. Duel Jablonec - Slovácko odložili pre nespôsobilý terén.

: 9. Daněk, 48. Gonzales - 67. a 90.+3. Karlsson (oba z 11 m), 57. L. Krejčí st./L. Greššák odohral celý duel a v 90.+2. min uvidel žltú kartu, M. Macík sedel na lavičke - D. Hancko odohral celý duel/: 21. Zima (vlastný), 45.+2. Kúdela (vlastný), 90+6. Voltr - 24. Olayinka, 55. Sima, 81. Kúdela./M. Lalkovič (Příbram) hral do 68. min a v 29. min uvidel žltú kartu/

FK Teplice - FK Pardubice 0:1 (0:0)

Gól: 51. Cadu