Liptáci vyfasovali od Popradu hanebný výprask, gólovo sa utrhli aj Barani

Hokejisti HC' 05 Banská Bystrica zvíťazili v nedeľnom stretnutí 38. kola Tipos extraligy nad HK Nitra vysoko 7:0.

Zaznamenal tretí triumf za sebou, ich súper si pripísal tretiu prehru v sérii. Banskobystričania s Nitrou bodovali 30-krát v sérii a tentoraz druhýkrát v jednom týždni po jednoznačnom výsledku (v utorok 6:1).

Stretnutie vo Zvolene, kde má HC '05 dočasný domovský stánok, sa začalo dvojnásobnou presilovkou 'baranov', ktorú nevyužili. Cowleyho sa snažili prekonať dvakrát Lamper, po obkorčuľovaní bránky Sukeľ a z dorážky Kabáč. Viac z hry mali naďalej Banskobystričania, Ihnačák a Vašaš dobré príležitosti nepretavili síce do gólu, no v šestnástej minúte sa to podarilo Faškovi-Rudášovi, ktorý poľahky skóroval spred bránkoviska po prihrávke Ihnačáka, ten dostal puk ako na podnose po chybe hosťujúceho beka Nemca – 1:0.

Na rozhraní prvej a druhej tretiny nevyužili presilovku ani Nitrania a následne sa hra vyrovnala. Šance sa striedali na oboch stranách, na domácej to nevyšlo Mlynarovičovi, D'Aoustovi a Bretonovi, na hosťujúcej Žitnému, Minárikovi a Slovákovi. Kapituloval napokon Cowley, pretože po prihrávke Žiaka sa z ľavej strany dostal puk na pravú pred Jakuba Sukeľa a ten bekhendom pred odkrytou svätyňou súpera nezaváhal – 2:0. Hokejisti spod Zobora mali možnosť ďalšej presilovej hry a v nej zmaril dve tutovky Žitný. A tak prišiel trest, Bystričania už v pätici zvýšili na 3:0 po prieniku D'Aousta a dorážke Bdžocha, ktorý zblízka zamietol puk medzi žrde. Za sebou nechal aj Lidströma: Chára kraľuje štatistike NHL spomedzi európskych obrancov V tretej tretine sa žiadna dráma nekonala, hostia boli bezzubí, svoju chybu pri druhom góle 'baranov' sa snažil odčiniť Nemec, no na Belányiho nevyzrel. Na opačnej strane po rýchlej akcii Sukeľ strieľal z osi ihriska do žŕdky, no o pár sekúnd to už vyšlo Marekovi Slobodovi, ktorý tvrdou ranou z kruhu bez prípravy prestrelil Cowleyho. Piaty gól hokejisti spod Urpína v presilovke nepridali, no po nej už áno, pretože netradične útočník Tamáši vypálil od modrej a puk si našiel cestu medzi žrde. Šiesty zásah pridal Kabáč v závere, zhostil sa vyrazeného puku a poľahky ho poslal zblízka do bránky a v poslednej sekunde to v presilovke padlo aj Mlynarovičovi šťastným spôsobom.

Hokejisti HK Dukla Ingema Michalovce zvíťazili v 38. kole Tipos extraligy nad HK Dukla Trenčín 2:1 po samostatných nájazdoch. V nich rozhodol o víťazstve domácich fínsky útočník Ville Korhonen.



Prvá tretina priniesla hernú prevahu domácich, no tí ju dlho nevedeli gólovo zúročiť. V 7. minúte sa hostia dostali do tlaku v presilovke, blízko ku gólu bol Okuliar, ale neprekonal brankára Tomeka. Ani šanca Mihálika v 13. minúte ešte nezmenila skóre, ale o päť minút sa už domáci radovali. Sujovu prihrávku nešťastne tečoval obranca hostí Urban a Karjalainen kapituloval - 1:0. Šokujúce tvrdenie pornoherečky: Šampióna UFC Nurmagomedova obvinila z objednávky vraždy Domáci si do druhej časti preniesli presilovku o dvoch hráčov, ale nedokázali ju využiť. Trenčania hrozili najmä v presilovkách, v 26. minúte nebezpečne strieľali Hecl, Ackered i Rehuš, ale Tomek si poradil. Brankár domácich neinkasovali ani počas 90-sekundového oslabenia o dvoch hráčov, v ktorej bol najbližšie ku gólu Hecl, no jeho pokus zastavila horná žŕdka.

Domáci bránili najtesnejší náskok aktívnou ofenzívou a v tretej tretine často zamestnávali brankára Karjalainena. Hrozili však aj hostia a v 52. minúte sa ujala strela obrancu Lemckeho, ktorý presne namieril od modrej čiary - 1:1.

V predĺžení mohol rozhodnúť Okuliar, ale sám pred Tomekom neuspel. Ackered namieril do žŕdky michalovskej bránky a hostia nevyužili ani presilovku pri vylúčení Šoltésa.V samostatných nájazdoch skórovali Valach, Bartánus, Korhonen a Regenda, víťazný gól si pripísal Korhonen.

Hokejisti MHk 32 Liptovský Mikuláš doma vysoko podľahli Popradu 1:11. Podtatranské derby sa v rámci 38. kola Tipos extraligy skončilo jednoznačne v prospech lídra ligy.

Hokejisti Slovana Bratislava zvíťazili v zápase 38. kola Tipos extraligy na ľade Nových Zámkov 2:0.

: 16. Faško-Rudáš (Ihnačák, J. Sukeľ), 34. J. Sukeľ (Žiak, Ihnačák), 38. Bdžoch (D'Aoust, Žiak), 48. Marek Sloboda (D 'Aoust), 53. Tamáši (Bdžoch, Ganz), 59. Kabáč (Výhonský, Ganz), 60. Mlynarovič (Breton).: Kalina, Baluška – Šoltés, Crman,na 2 min.: 5:6, navyše Hrnka (Nitra) 10 minút za vrazenie na mantinel,1:0,: 0:0, bez divákov.: Belányi – Breton, Crevier-Morin, Cardwell, Ďatelinka, Žiak, Bdžoch, Ganz – Faško-Rudáš, Ihnačák, J. Sukeľ – D'Aoust, Mlynarovič, Marek Sloboda – Lamper, Dvorský, Vašaš – Kabáč, Tamáši, Výhonský: Cowley – Pupák, Hřebíček, Vitaloš, Mezei, Š. Nemec, Švarný, Bodák, Ege – Múčka, J. Šiška, Minárik – Finlay, Marek Slovák, Tvrdoň – Hrnka, A. Kollár, Žitný – O. Molnár, Dauda, Fominych

HK Dukla Ingema Michalovce - HK Dukla Trenčín 2:1 pp a sn (1:0, 0:0, 0:1 - 0:0, 1:0)

Góly: 18. Suja (McCormack), rozh. sn Korhonen - 52. Lemcke (Ackered, Berisha). Rozhodovali: Snášel, Müllner - Stanzel, Junek, vylúčení: 6:6 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, bez divákov.

HK Dukla Ingema Michalovce: Tomek - Mudrák, Mihálik, McCormack, Kolusz, Louis, Ťavoda, Stripai - Korhonen, Lalancette, Erkinjuntti - Mašlonka, Suja, Šoltés - Regenda, Hickmott, Bartánus - Török, Galamboš, Chalupa - Ragan

HK Dukla Trenčín: Karjalainen - Lemcke, Ackerede, E. Švec, Starosta, Rajnoha, Urban - Okuliar, Paukovček, Hecl - Kettunen, Rehuš, Berisha - Kukuča, Reddick, Valach - Krajč, J. Švec, Sojčík - Chromiak, Párička

MHk 32 Liptovský Mikuláš - HK Poprad 1:11 (0:5, 1:0, 0:6)

Góly: 34. McShane (Tullio, Jesus) - 4. Seigo (P. Svitana, Skokan), 6. Mešár (Preisinger), 7. Bjalončík (Livingston), 12. M. Haščák (Skokan), 12. Bjalončík (Livingston, Vandas), 42. Vandas (Livingston, Drgoň), 49. Livingston (Svitana), 50. Handlovský (Zagrapan, Matúš Paločko), 51. Valigura (Preisinger, Mešár), 56. Vandas (Dalhuisen, Seigo), 60. Livingston (Skokan, Svitana). Rozhodovali: Korba, Výleta - Janiga, Bogdáň, vylúčení: 6:6 na 2 min., presilovky: 0:3, oslabenia: 0:0, bez divákov.

Liptovský Mikuláš: Kaarlehto (7. Kozel) – Nemec, Mezovský, Petran, Valtola, Jesus, Robertson, Pavúk, Droppa – Rud. Huna, Lištiak, Štrauch – Michalík, Oško, Hamráček – Portokalis, McShane, Tullio – Vybíral, Uhrík, Kalousek

Poprad: Hamerlík – Ulrych, Drgoň, Dalhuisen, Seigo, Demo, D. Brejčák, Marek Hudec, Valigura – M. Haščák, Skokan, P. Svitana – Livingston, Bjalončík, Vandas – Handlovský, Zagrapan, Matúš Paločko – Matej Paločko, Preisinger, Mešár

HC Mikron Nové Zámky - HC Slovan Bratislava 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)

Góly: 54. Zigo (Urbánek, Harris), 59. Harris (Urbánek). Rozhodovali: D. Konc st., Šefčík – J. Konc ml., Konc D. ml., vylúčení: 4:5 na 2 min, navyše Harris 10 min za nešporotvé správanie a Rapáč (obaja Slovan) 10 min za vrazenie na mantinel, presilovky a oslabenia: 0:0, bez divákov.

Nové Zámky: Kiviaho – Fereta, Västilä, Clarke, Roman, Hain, Holenda, Šeliga, Tóth – Števuliak, Seppänen, Majdan – Obdržálek, Doggett, Okoličány – Jurík, Ondrušek, Bajtek – Zahradník, Andrisík, Rogoň

Slovan: Parks – Brodzinski, Sersen, Štajnoch, Bačik, Ališauskas, Maier, Valach, Beňo – O'Donnell, Kytnár, Šišovský – Urbánek, Harris, Zigo – Rapáč, Bortňák, Ranford – Kundrik, Jendek, Uram