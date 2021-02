Grigorij Javlinskij ostro skritizoval politiku Alexeja Navaľného: Podnecuje primitívnu sociálnu nenávisť

Jeden zo zakladateľov ruského politického hnutia Jabloko, Grigorij Javlinskij, vo svojom článku ostro kritizuje lídra opozície Alexeja Navaľného, pričom ho obviňuje z "podnecovania primitívnej sociálnej nenávisti", informovala v nedeľu rozhlasová stanica Echo Moskvy.

V článku s názvom Bez putinizmu a populizmu Javlinskij vyjadril nespokojnosť s taktikou protestov, ktorú použil Navaľnyj a jeho spolupracovníci. Spoluzakladateľ Jabloka je presvedčený, že Navaľnému "sú ľahostajné (....) zničené životy ľudí", ktorí sa zúčastnili na nedávnych úradmi nepovolených zhromaždeniach a boli zadržaní. Javlinskij okrem toho v článku tvrdí, že Navaľnyj politicky zneužíva maloletých účastníkov týchto protestov a "hrá na seba", keďže sa považuje za jediného politického lídra.

Časť svojho článku Javlinskij venoval aj investigatívnym zisteniam Navaľného a jeho tímu, ktoré sa týkajú napr. korupcie i na najvyšších miestach moci v Rusku. Javlinskij ich označil za "populárne", ale "bez praktických dôsledkov pre spoločnosť". Filmy zverejňované na kanále Navalny Live podľa Javlinského len podnecujú a živia rozpory medzi chudobnými a bohatými v Rusku. Javlinskij v článku okrem toho spomenul aj Navaľného účasť na pochodoch ruských nacionalistov, nazvaných Ruský marš, i to, že v uplynulých rokoch bol prívržencom nacionalistickým hnutí v Rusku.

Vo svojom článku však Javlinskij zároveň vyzval na komplexné vyšetrenie otravy Navaľného. Súčasne však vyjadril presvedčenie, že "demokratické Rusko, úcta k ľuďom, život bez strachu a represie sú nezlučiteľné s Navaľného politikou". Javlinského článok vyvolal kritiku i polemiku, pričom viacerí jeho spolustraníci sa vyjadrili, že nereflektuje väčšinový názor na Navaľného v Jabloku. V tomto duchu sa vyjadril aj poslanec moskovskej mestskej Dumy za Jabloko Sergej Mitrochin, ktorý však súčasne uviedol, že stranícka línia a pozícia Jabloka sú z väčšej časti jasnejšie a konzistentnejšie ako línia podporovateľov Navaľného.

Ivan Ždanov, ktorý je riaditeľom Navaľným založenej nadácie Fond boja proti korupcii (FBK), vyjadril sklamanie z Javlinského textu. Dodal, že "chvíľami človek nadobudne dojem, že bol schválený prezidentskou kanceláriou". Ždanov súčasne dodal, že vyhlásenia Jabloka na adresu Alexeja Navaľného nijako neovplyvnia tzv. chytré (inteligentné) hlasovanie v jesenných parlamentných voľbách. Ide o taktiku, keď sú voliči vyzvaní, aby hlasovali za kandidátov s najväčšou šancou poraziť kandidátov prezidentskej strany Jednotné Rusko. Voliči si pritom "nemusia" vybrať iba kandidátov centristickej či liberálnej opozície.

Nikolaj Rybakov, predseda strany Jabloko, poznamenal, že v jesenných voľbách majú občania reálnu príležitosť zmeniť vládu. "Vedenie krajiny sa nepoučilo a voľby nevie prehrávať. A rok 2021 je ojedinelým prípadom, keď existuje šanca zmeniť vládu prostredníctvom volieb. A keď sa zmení vedenie, potom sa naskytne príležitosť, aby boli všetci politickí väzni v našej krajine oslobodení," uviedol Rybakov. Hlavné posolstvo článku Javlinského je podľa Rybakova v tom, že vedenie krajiny by malo byť úplne vymenené, ale prostredníctvom volieb.

"Najzákladnejšia vec v článku Javlinského je, že protest musí byť založený na spoločných hodnotách a musí mať skutočnú perspektívu," zdôraznil Rybakov. Podľa neho reálna vyhliadka na to spočíva v zmene vlády jednotlivca na vládu ideí, hodnôt, kolektívu, občanov. Dodal, že protest by nemal mať teraz jediný cieľ - nahradiť Putina iným podobným vládcom. "Pretože ak všetko zostane úplne rovnaké a zmení sa iba meno prezidenta, potom po chvíli prídeme presne do rovnakého bodu, v akom sme teraz," upozornil Rybakov.