Do boja s covidom nastupujú respirátory: Najčastejšie otázky a odpovede o ich nosení

Má stále význam nosiť bavlnené či jednorazové rúška? Aj to je jedna z otázok, ktoré trápia Slovákov po tom, čo bolo odporučené siahnuť po respirátoroch. Dôležité otázky spojené s ich nosením sa preto rozhodol zodpovedať Úrad verejného zdravotníctva SR.

Rúško je podľa odborníkov naďalej efektívnou ochranou, ak sa používa správne! Treba mať však zakryté ústa aj nosové dierky, nemať rúško pod bradou alebo pod nosom. Treba ho vymieňať, keď je navlhnuté alebo znečistené a manipulovať ním prostredníctvom gumičiek. Rúško tiež nemá cez ústa a nos voľne visieť, má priliehať k pokožke, aby vzduch neunikal po stranách mimo bariéry rúška.



Výhoda FFP2 respirátorov



Úrad verejného zdravotníctva SR na sociálnych sieťach informuje, že FFP2 masky bez výdychového ventilu poskytujú filtráciu vdychovaného aj vydychovaného vzduchu. Používajú sa najmä profesionálnymi skupinami, ktoré prichádzajú do priameho, úzkeho a opakovaného kontaktu s chorými infekčnými osobami. Tieto masky majú ale filtračnú životnosť a mali by sa po niekoľkých hodinách meniť.

„Výhodou respirátorov môže byť aj to, že dobre priliehajú a dizajn používateľa prirodzene navádza nasadiť si masku správne a zbytočne sa jej nedotýkať, čím sa znižuje riziko kontaminácie rúk, ako aj samotného respirátora," upozorňujú s tým, že

Mali by teda všetci vymeniť bežné rúška za FFP2 respirátory? Odporúčajú sa všetky typy ochrany tváre, avšak za predpokladu správneho používania. Široká verejnosť sa podľa ÚVZSR aj naďalej dokáže účinne chrániť kombináciou správne nasadeného rúška, dodržiavania platných opatrení zameraných na zníženie mobility ľudí, dostatočného odstupu, dôslednej respiračnej hygieny a dezinfekciou rúk.



V akých situáciách je respirátor vhodnejší než rúško



„Použitie FFP2 respirátorov možno odporučiť v situáciách s vyšším rizikom infekcie - ak sa človek ocitá v spoločnosti väčšieho počtu ľudí dlhší čas v uzavretom priestore. Ako príklad možno uviesť cestu taxíkom či hromadnou dopravou alebo návštevu rušných predajní či služieb so zvýšeným pohybom osôb," uvádza ÚVZSR a zdôrazňuje, že ak má respirátor výdychový ventil, musí byť naviac prekrytý chirurgickým rúškom. Osobám, ktoré z povahy svojej práce prichádzajú do kontaktu s inými ľuďmi často aj počas pandémie, odporúčajú častú výmenu rúšok, respektíve prekrytie tváre takými pomôckami, ktoré umožnia dlhodobejšie použitie bez nutnosti výmeny rúška (FFP2 a FFP3 respirátory).