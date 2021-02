Detaily COVID automatu: 11 vecí, ktoré sa oddnes menia! Pozor na rozdiely v okresoch

Prelom v spôsobe riešenia koronakrízy. Vláda sa v piatok konečne dohodla na tom, že oddnes sa spúšťa COVID automat.

Ten bude riadiť naše životy minimálne pár mesiacov. Slovensko sa tak ponorí do čiernej fázy, ktorá je najhoršia, akú môžeme mať. Táto farba označuje, že veľa prevádzok zostáva zatvorených ako doteraz. Na druhej strane sa však niektoré oblasti života posudzujú podľa regionálnych farieb, ktoré naznačujú, ako starý potrebujete test do práce alebo, ktoré školy sa otvoria.

1. Karanténa už nie 10, ale 14 dní

Vďaka britskej mutácii koronavírusu sa karanténa pre pozitívne testovaných zvyšuje z 10 dní na 14. Prvý deň je dátum odobratia vzorky biologického materiálu, nie deň, keď vám príde výsledok vášho testu. Izolácia sa končí po 14 dňoch bez testu, no človek už nemôže mať príznaky ochorenia posledné tri dni v karanténe. Ak tie príznaky ešte máte, tak o ukončení karantény rozhoduje všeobecný lekár. Ak ste pozitívni, tak treba informovať ľudí, s ktorými ste boli v posledných dvoch dňoch v blízkom kontakte. V prípade, že potrebujete odísť z izolácie, tak povolená je len návšteva lekára, test, nákup nevyhnutných potrieb, ak si to neviete zabezpečiť inak (povinnosť nosiť respirátor FFP2).

2. Otvárajú sa len záhradkárstva, reštaurácie aj obchody zostávajú zatvorené

Slovensko sa od dnešného dňa nachádza v čiernej fáze COVID automatu. V praxi to znamená, že sa nič nemení oproti doterajšej forme lockdownu a jednotlivé opatrenia sa len upravujú. Najbližšie týždne tak zostanú zatvorené obchody s oblečením aj reštaurácie. Povolené sú výdajne tovaru, ktorý si človek objedná cez internet. Reštaurácie majú zase povolené donášky aj výdaj jedla cez okienka. Nemožno sa pri nich združovať ani v prevádzkach sedieť.

3.Platí zákaz pohybu, výnimiek je viacero

V platnosti zostáva zákaz vychádzania, avšak s viacerými výnimkami. Slováci a Slovenky môžu ísť do práce, do banky, do otvorených výdajní tovarov, čistiarní odevov, trafiky, očnej optiky alebo do škôl. Tam všade potrebujú negatívny výsledok testu, ktorý nie je starší ako 7 dní. Bez negatívneho testu je možné chodiť do potravín, k lekárovi či do lekárne, drogérie, alebo kúpiť krmivo pre zvieratá, čiže do tzv. esenciálnych prevádzok. Vždy by to však mali byť prevádzky, ktoré sú najbližšie k vášmu domovu. Negatívny test nepotrebujete ani pri starostlivosti o dieťa, príbuzného či domáce zvieratá, na svadbu, krst alebo na pohreb. Spolu so psom a s mačkou môžete tiež ísť von, avšak len do vzdialenosti 1 000 metrov od domu.

4. Ako to je s otvorením škôl

Platí, že vláda sa dohodla na uvoľnení COVID automatu, ktorý pôvodne hovoril o tom, že deti a študenti do škôl ísť nemôžu. Oddnes sa však školy otvárajú pre deti prvého stupňa základných škôl, posledné ročníky stredných škôl a nastúpiť môžu aj najmenšie deti do škôlok. Všetko to však závisí od zriaďovateľov a regionálnych úradov verejného zdravotníctva. Viaceré mestá totiž povedali, že deti do škôl nenastúpia. Týka sa to napríklad Bratislavy, Prievidze, Trenčína, Košíc či Michaloviec. Celkovo deväť okresov má však priamo od nariadenia vlády zakázané školy otvoriť - ide o čierne regióny, ktoré sa nachádzajú na regionálnej mape Slovenska.

5. Rodičia žiaka musia mať test

Vláda umožňuje, aby sa rodič rozhodol, či dieťa dá do školy, alebo nie. Ak tak neurobí, v tom prípade sa musí vzdelávať dištančne, ale rodič zároveň prichádza o pandemickú OČR. Ak je dieťa prítomné na prezenčnej výučbe, tak aspoň jeden z rodičov musí mať negatívny test. Rovnako to platí aj pre zamestnancov školy, čiže učiteľov, kuchárky či upratovačov. Test nemôže byť starší ako 7 dní. Podobne musia byť otestovaní aj študenti starší ako 10 rokov. Rodičia škole poskytnú čestné vyhlásenie, že sa dali otestovať a vyšiel im negatívny výsledok.

6. Čo s taxíkmi, múzeami, knižnicami, so svadbami alebo s lyžovačkami?

Kompetentní určili pravidlá pre taxislužby tak, že môžu voziť maximálne dvoch klientov na zadných sedadlách, musia mať rúška a dezinfikovať po každom klientovi. Múzeá a galérie sú zatvorené, podľa vyhlášky hygienika však môžu otvoriť knižnice. Svadby či kary sú naďalej zakázané, možné sú len sobáše a obrady, avšak so zachovaním počtu ľudí do šesť. Výnimky majú tiež pohreby. Lyžiarske strediská zostávajú zatvorené. Taktiež sa nedostanete do wellness a akvaparkov. Otvorené môžu byť kúpele pre zdravotne indikovaných pacientov. Ubytovacie zariadenia sú zakázané, okrem karanténnych zariadení a ubytovania pre potreby kritickej infraštruktúry štátu. Profesionálne športy a ligy sú povolené, avšak iba pre nevyhnutný počet ľudí.