Kapitánka Barbora Bálintová po postupe na ME: Pre toto to robíme

To boli nervy! V zápase išlo o všetko, vývoj skupiny totiž ponechal v boji o ME všetky tri kolektívy.

Holanďankám a Maďarkám ostali nakoniec oči pre plač, lebo Slovenky vydreli potrebné dvojciferné víťazstvo, vyhrali skupinu a vybojovali si miestenku na júnový šampionát, ktorý budú hostiť Francúzsko a Španielsko.

Bojovalo sa do poslednej sekundy! Definitívnu radu súperkám nasadila kapitánka Barbora Bálintová (26) , ktorá 49 sekúnd pred koncom premenila na dva trestné hody. „Pre toto to robíme,“ napísala o čosi neskôr k fotografii, na ktorej sa raduje celý tím z toho, že Slovensko si po štyroch rokoch opäť zahrá na ME.

„Som hrdá na náš tím. Odzrkadlila sa naša robota. Verím, že znova vrátime slovenský basketbal na európsku scénu. Každá jedna z nás išla na dno síl,“ vyznala sa veľká bojovníčka a ešte dodala: „Slovensko si to zaslúži, v Európe nie je nič väčšie, ako zahrať si na šampionáte.“

Barbora verila aj po štvrtkovej prehre s Maďarskom (57:65). Hneď po zápase vyhlásila: „Verím, že ho zvládneme a postúpime z prvého miesta,“ čo sa aj naplnilo v zamotanej H-skupine, v ktorej mali na konci všetky tri tímy dve výhry a dve prehry a 6 bodov, a tak rozhodlo najlepšie skóre. A pomer nastrieľaných a inkasovaných bodov mali zverenkyne Jurana Suju o dva body lepší ako ich maďarské súperky.

Šťastný tréner Juraj Suja k víťazstvu vôle s nožom na krku doplnil: „Teší ma, že to bol tímový úspech a ukázalo sa to aj na ihrisku, kde sa každý maximálne podriadil. Som dojatý z toho, ako dievčatá dreli v obrane. Takto sa má hrať za národný tím.“

Slovenky na ME

- dve medaily: bronz 1993 a striebro 1997

- tri absencie: 2005, 2007 a 2019

- dvanásť štartov: 1993, 1995, 1997, 1999, 2001, 2003, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2021

H-skupina

Slovensko - Holandsko 61:50

Polčas: 21:29. Body našich: Praženicová 11, Jurčenková 7, Bálintová a Orozszová po 6, Dudášová 3 (Slamová 11, Páleniková 10, Moravčíková 4, Remenárová 3, Sujová).

1. SLOVENSKO 4 261:252 6

2. Maďarsko 4 257:250 6

3. Holandsko 4 248:264 6