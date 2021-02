Shiffrinová opäť dokázala svoj talent: Krásna spomienka na otca († 65)

Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová (25) už veľa ráz dokázala, že má talent aj na iné veci ako lyžovanie.

Niekoľko dní pred začiatkom majstrovstiev sveta v Cortine si uctila svojho otca piesňou, ktorú napísala za pomoci svojej matky. Video, ktoré uverejnila na sociálnej sieti Instagram, sprevádzali fotografické spomienky.

„Priala by som si, aby som sa mohla vrátiť do čias, keď malo všetko zmysel,“ spomína na chvíle so svojim otcom v piesni. Spieva tiež o tom, čo cítila, keď bola v nemocnici počas noci, keď jej otec zomrel. „Nechcem ťa nechať ísť,“ sú posledné slová piesne.

Jeff Shiffrin zomrel začiatkom februára v roku 2020 po nešťastnej nehode, keď podľahol zraneniam hlavy po páde zo strechy nového rodinného sídla. Shiffrinová sa len ťažko vyrovnávala s obrovskou stratou a po tragickej udalosti si dala súťažnú pauzu a premýšľala o svojej budúcnosti. Po náročnom období sa vrátila na svahy, podľa jej vlastných slov s novou motiváciou a perspektívou.

Na svetovom šampionáte, ktorý sa začne v pondelok, bude obhajovať zlaté medaily v slalome a super G. Plánuje tiež štartovať v obrovskom slalome a alpskej kombinácii.