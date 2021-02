Krajniak chce zvyšovať pomoc s dĺžkou krízy: Richter zdvíha varovný prst, malo to byť skôr

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) vysvetlil, že pomoc na prekonanie krízy sa má zvyšovať podľa toho, ako dlho trvá kríza. Keďže na začiatku koronakrízy potrebovali firmy preklenúť len určité obdobie, pomoc bola menšia, teraz však už rezort práce prichádza z treťou, bohatšou verziou projektu Prvá pomoc, pretože kríza trvá už takmer rok.

Jeho predchodca, súčasný poslanec Národnej rady (NR) SR Ján Richter (Smer-SD), však kritizuje, že vláda avizovala, že na pomoc v čase krízy minie jednu miliardu eur mesačne, a keby bola pomoc vyššia už od začiatku, mohlo to zredukovať počet ľudí, ktorí sa stali nezamestnanými. Svoje názory si vymenili v nedeľnej diskusnej relácii televízie TA3 V politike.

Na porovnanie Krajniak uviedol, že v čase hospodárskej krízy z roku 2008 za prvý rok krízy stúpla na Slovensku nezamestnanosť o päť percent, kým pri súčasnej koronakríze stúpla ročná miera len o 2,5 %. Vyzdvihol tiež, že vláda v tom čase minula na pomoc omnoho menej, ako to robí tá súčasná.

Richter si však myslí, že tieto dve krízy sa porovnávať nedajú, v roku 2008 totiž išlo o ekonomickú krízu, kým táto súčasná vyplýva z toho, že štát sám nariadil zatvorenie prevádzok, preto je podľa neho logické, že škody musí sanovať. Pomoc je však podľa neho nastavená už od začiatku zle a pomáha sa málo. "Možno sa mohlo ešte viac pracovných miest udržať, keby sa bolo bývalo viac pomáhalo," vyjadril sa exminister práce. Najväčším problémom tejto vlády je podľa neho fakt, že prespali leto, počas ktorého sa mohli pripraviť na horšie časy.

Krajniak sa ohradil, že jeho rezort leto neprespal. V tom čase totiž spúšťal projekty, ktoré vytvorili 30 000 nových pracovných miest. Richter však dodal, že z toho zhruba 23 000 pracovných miest bolo vytvorených vďaka projektom, ktoré fungovali už aj za jeho čias. Na margo toho Krajniak podotkol, že ak niečo funguje, bude to podporovať aj naďalej.

Diskutéri sa v relácii dotkli aj témy home office. Tento týždeň totiž zákonodarcovia odobrili novelu Zákonníka práce, v ktorej sa nachádza stať aj o tom, že zamestnanec má právo na odpojenie i počas práce z domu. Ako vysvetlil Krajniak, nikto nebude môcť byť trestaný za to, že ak ho nadriadený kontaktuje mimo pracovnej doby, odmietne vyhovieť jeho požiadavke s tým, že už je po pracovnej dobe. Richter dodal, že túto stať v novele považuje za prínosnú.

Exministrovi sa však nepáči časť novely o zmenách reprezentatívnosti zástupcov zamestnancov v tripartite, podľa neho je to Krajniakov "trest" pre Konfederáciu odborových zväzov (KOZ) SR za to, že vyjadrili verejne iný názor, ako má minister. Krajniak to však vysvetlil tak, že sa rád stretne aj s inými zástupcami zamestnancov, ktorí tiež chcú v tripartite vyjadriť názor a konanie KOZ nazval "šaškárňou", pretože v čase, keď sa rokovania o rôznych témach medzi odborármi a ministerstvom realizovali, KOZ verejne vyhlasovala, že sociálny dialóg nefunguje.

Na margo avizovaných kontrol, či firmy umožňujú zamestnancom, ktorých charakter práce to dovoľuje, pracovať z domu, Krajniak podotkol, že v žiadnom prípade nepôjde o hon na podnikateľov a o ich šikanovanie. Budú sa preverovať len podnety a ak pôjde len o nedorozumenie, inšpektori to budú riešiť dohovorom. Richter však dodal, že si nevie predstaviť, čo budú inšpektori počas previerky kontrolovať, môžu totiž prezrieť akurát tak pracovné zmluvy a v nich hľadať, kto môže a kto nemôže vykonávať prácu z domu.