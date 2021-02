Nadalova účasť na Australian Open v ohrození: Trpím už 15 dní

Španielsky tenista Rafael Nadal má problémy s chrbtom a jeho účasť na úvodnom grandslamovom turnaji sezóny Australian Open je ohrozená.

Druhý hráč svetového rebríčka to priznal po tom, ako musel odstúpiť z medzinárodného turnaja ATP Cup.

Predtým odohral súťažný zápas v novembri na turnaji majstrov v Londýne, odvtedy sa predstavil iba v exhibičnom dueli pred deviatimi dňami. "Nie je to dobré, uplynulých pätnásť dní sa trápim. Na začiatku ma iba pobolieval sval, ale teraz sa cítim strnulejší ako normálne," uviedol 34-ročný Nadal podľa agentúry AFP.

Napriek ťažkostiam usilovne trénuje, aby bol pripravený na pondelkový úvodný zápas v Meblourne. V prvom kole sa stretne so Srbom Laslom Djerem: "Stále mám obmedzený pohyb, no mám tu svojho fyzioterapeuta a aj s lekármi robíme všetko pre to, aby som bol pripravený. Nie som fanúšik výhovoriek a snažím sa problémy prekonávať. Nezostáva mi nič iné, len myslieť pozitívne a pracovať na zotavení."