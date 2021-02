S dvomi deťmi mala byť ich rodina úplná: Obrovský šok u lekára! O tomto sa im ani nesnívalo

Človek mieni, život mení. Rodičia krásneho trojročného dievčatka Sawyer túžili po ešte jednom dieťati, po ktorom by bola ich rodina úplná. Keď im lekárka povedal pravdu, takmer onemeli.

Ako uvádza portál The Sun, partnerky Heather Langley (39) a Priscilla Rodriguez (35) z Texasu sa dozvedeli, že namiesto jedného dieťatka, budú mať vďaka metóde asistovanej reprodukcie päť uzlíčkov šťastia. Heather začala rodiť v 28. týždni tehotenstva a po urgentnom cisárskom reze sa stali matkami teraz už šiestich dcér. Ich životy nabrali úplne iný rozmer.

Heather sa veľkú správu dozvedela už v šiestom týždni tehotenstva. „Lekári pôvodne videli iba štyri gestačné vaky, potom však našli piaty. Keď som zistila, že budem mať 5 detí, bola som vystrašená, pretože som sa obávala, že moje tehotenstvo bude komplikované. Panikárila som aj z toho, ako sa postaráme o päť detí a ako, preboha, vyberieme päť mien,“ opisuje svoje pocity Heather.

Ako čas plynul, mamička si uvedomila, aké „zvláštne a jedinečné budú ich deti“. „Mám pocit, že sme vyhrali lotériu,“ pochválila sa. Priscilla spočiatku deti nechcela, ale potom, čo mali s partnerkou prvú dcéru, sa rozhodli, že sa ešte o jedno pokúsia. Kvôli pandémii koronavírusu musela Heather vyšetrenia v nemocnici podstúpiť sama a dokonca aj veľkú novinku oznámila Priscille len cez sms správu. „Povedz mi, prosím, že to je vtip,“ odpovedala jej na správu Priscilla.

V 19. týždni tehotenstva podstúpila vyšetrenia, kde sa mali dozvedieť pohlavie bábätiek. „Pôrodná asistentka stále hovorila: ďalšie dievča. Nemohla som uveriť, že budeme mať ďalších päť dievčatiek. Pomyslela som si: páni, to je veľa dievčat. Čo budeme so všetkými robiť?“ priznala sa Heather, avšak potom sa dozvedela, že budú len druhý pár v USA, ktorý bude mať pätorčatá dievčatká.

V 28. týždni tehotenstva musela Heather podstúpiť urgentný cisársky rez. „Ich termín bol 2. november, ale keďže sa narodili tak skoro, museli prvé tri mesiace svojho života stráviť v nemocnici. Prvé bábätko prišlo domov na Halloween a posledné 2. decembra. Bolo to šialené, hektické a únavné, ale inak sa to ani nedalo. Naša najstaršia dcéra bola zo svojich sestier v úžase a dokonca ich nazýva svojimi deťmi. Je to také roztomilé," dodala Heather.

„Všetci v našom domovskom meste ich poznajú a milujú, aké sú vzácne a unikátne. Radi vidíme reakcie ľudí, keď im hovoríme o našich pätorčatách a ľudia k nám chodia na verejnosti, pretože sú takí ohromení. Som rada, že som mamička šiestich detí, je to úžasné. Som vždy obklopená svojimi dievčatami a neexistuje lepší pocit,“ priznala sa mamička Heather.