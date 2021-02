Nová nádej v boji s COVID-19: Tento liek dokáže zázraky u pacientov s ťažkým priebehom choroby

Je na ceste prelomový liek? Medicínske centrum Ichilov v Tel Aviv objavilo novú liečbu.

Ako píše The times of Israel, odborníci dokončili prvú skúšobnú fázu a výsledky sú potešujúce. Profesor Nabir Arbera vytvoril látku EXO-CD24. Tá bola podaná 30 pacientom so stredne ťažkým a ťažkým priebehom ochorenia COVID-19. Až 29 z nich sa zotavilo v priebehu troch až piatich dní.

Tento liek bojuje proti tzv. cytokínovej búrke, ktorá sa spája s väčšinou úmrtí na koronavírus. Obsahuje exozómy (malé nosné vaky), ktoré slúžia na prepravu materiálov medzi bunkami. Ich funkciou je dodanie proteínu CD24 do pľúc. Profesor Arbera sa týmto výskumom zaoberal desiatky rokov.

"Tento proteín sa nachádza na povrchu buniek a má dobre známu a dôležitú úlohu v regulácii imunitného systému," uviedol vedec. Pomáha predovšetkým imunitnému systému, aby dokázal prekonať cytokínovú búrku. Prípravok sa však musí inhalovať raz za deň po dobu niekoľkých minút. Tento krok treba opakovať päť dní po sebe.

Výhodou lieku je, že pôsobí priamo na pľúca. "EXO-CD24 sa podáva lokálne, funguje širokospektrálne a nemá vedľajšie účinky," vysvetlil odborník. Liek ešte musí prejsť ďalšími fázami výskumu, ale predstavitelia nemocníc ho už považujú za kľúčový nástroj v boji proti ochoreniu COVID-19. Riaditeľ medicínskeho centra Roni Gamzu uviedol, že výskum je veľmi pokročilý a môže zachrániť množstvo pacientov.